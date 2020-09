Maurice de Hond eist dat MSM vanavond premier Rutte flink grillt over aerosolen en ventilatie

Corona-onderzoeker Maurice de Hond wil dat journalisten van diverse mainstreamplatformen vanavond premier Mark Rutte flink aan de tand gaan voelen over aerosolen en ventilatie – een blinde vlek in de corona-aanpak van het kabinet, vindt De Hond, en hoopt op journalistieke actie.

RTL-verslaggever Frits Wister, NOS-correspondent Arjan Noorlander en Hart van Nederland-journaliste Charlotte Nijs weten zich vanavond gewaarschuwd. De onafhankelijke corona-onderzoeker Maurice de Hond kijkt namelijk ernstig mee of deze journalisten de minister-president tijdens zijn corona-persconferentie wel kritisch genoeg volgen.

De Hond diende vanmiddag een “vriendelijk verzoek” in voor het bovengenoemde drietal “en alle andere journalisten bij de persconferentie.” Het is namelijk nodig Rutte ernstig te bevragen op maar liefst twee terreinen, vindt hij: “Als Rutte en De Jonge vanavond weer niet spreken over aerosolen en ventilatie, kan één van jullie daar dan expliciet naar vragen?”

De opiniepeiler is namelijk al maanden van mening dat de coronapandemie flink ingedamd kan worden als de politiek een revolutie in luchtverversingssystemen ontketent, schrijft hij geregeld. De Hond noemt z’n geesteskindje zelf het “Deltaplan Ventilatie”, en voorziet in het aanbrengen en moderniseren van airconditioningssystemen. Verouderd materiaal zou het virus namelijk snel van één enkele patient zero snel over grote hoeveelheden mensen verspreiden. Het kabinet heeft tot dusverre die rol nog niet erkend, dus Maurice de Hond wil ongetwijfeld horen dat dit vanaf nu wordt meegenomen in alle corona-overwegingen.

Ook de aerosolen zijn de sociale geograaf al ruim een half jaar een doorn in het oog. Volgens het RIVM en andere instellingen (“aerosolontkenners“, aldus De Hond) zijn voornamelijk uitgeademde grote druppels schuldig aan het verspreiden van corona, maar volgens De Hond zijn met name de microdruppels – aerosolen – boosdoener. In Duitsland is al meer kennis over dit onderwerp doorgedrongen tot de top van de politiek, maar in Nederland blijft men vasthouden aan de ‘oude’ consensus. De Hond wil dat de politiek de wetenschap volgt en de aerosolen méér betrekt bij overwegingen rondom corona.

Of De Hond zijn zin krijgt weten we niet: geen van de genoemde journalisten heeft de opiniepeiler een antwoord gestuurd. Er zit voor de man dus niets op dan met ingehouden adem om 19.00u de persconferentie kijken om te zien of zijn verzoek om ventilatie- en aerosolscherpzinnigheid zal worden ingewilligd.