Maurice de Hond: ‘Lees bij iedere vergadering van OMT en kabinet hardop voor: corona besmet via aerosolen!’

Het ontbeert dit kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) aan medische expertise, vindt Maurice de Hond. Daarom moet iedere vergadering van deze clubs worden begonnen door hardop voor te lezen hoe corona zich eigenlijk verspreidt.

Corona-onderzoeker Maurice de Hond vindt nog altijd dat het kabinet en gezondheidsdiensten in ons land de primaire verspreidingsmethode van COVID19 niet willen erkennen: aerosolen, piepkleine druppeltjes. Zelfs nu het gezaghebbende medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet een artikel plaatst over de primaire wijze waarop het coronavirus de bevolking besmet, is er nog altijd geen kentering in het beleid zichtbaar. Alles – van anderhalve meter afstand houden, ook buiten, tot het inmiddels weer afgeschafte beleid mondkapjes op straat te dragen in de twee grootste steden – is er op gericht om besmettingen via ‘grote druppels’ te voorkomen.

Maar The Lancet schrijft juist dat het de aerosolen zijn die mensen besmetten: The Lancet heeft het over een “groeiende consensus” dat aerosolen een “key contributor” zijn van de overdracht van het coronavirus. Het artikel maakt verder gehakt van het idee dat twee (of anderhalve) meter afstand houden genoeg is om de meeste infecties te voorkomen. De meeste aerosolen zijn “kleinere deeltjes die in de lucht blijven tussen de 30 minuten en meerdere uren, en verder reizen dan twee meter.”

Maurice de Hond ziet er zijn gelijk in bevestigd: “Zou dit vanaf nu hardop voorgelezen kunnen worden bij de start van iedere vergadering van het OMT, het veiligheidsberaad en het kabinet?”, suggereert hij droogjes: “Plus dat het voorgelezen wordt door premier Rutte en Hugo de Jonge bij de start van iedere persconferentie.” Pats!