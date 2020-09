Meerderheid Nederlanders eist vrijspraak voor ‘Minder Marokkanen’-roeper Wilders: ‘Politici hebben meer vrijheid!’

In afwachting van zijn vonnis in de hoger beroepzaak rondom de ‘Minder Marokkanen’-uitroep van 2014, viert Wilders vandaag alvast een klein succesje. 55% van Nederland vindt dat hij vrijspraak verdient, zo blijkt uit een peiling.

Morgen is de langverwachte dag: de rechter gaat dan uitspraak doen in de ‘Minder, minder, minder Marokkanen’-zaak die in maart 2014 begon toen PVV-leider Wilders na teleurstellende verkiezingsresultaten een menigte die tekst liet scanderen. Maar vooruitlopend op het oordeel van de rechterlijke macht, laat Nederland alvast weten wat zij graag voor straf zien: helemaal geen straf.

Uit een peiling van Motivaction die in opdracht van SBS werd uitgevoerd, blijkt namelijk dat maar liefst 55% van alle Nederlanders vindt dat de PVV-voorman moet worden vrijgesproken. Omdat hij een Tweede Kamerlid is komt hem een grotere vrijheid van meningsuiting toe, is het oordeel. Ook is gepeild hoe groot het deel van Nederland is dat vindt dat de uitspraken van de PVV’er eigenlijk niet door de beugel kan: dat percentage is blijven steken op 46%. Een klein deel vindt Wilders oproep om in Nederland werk te maken van minder Marokkanen weliswaar beneden de gordel, maar vindt niet dat het strafrecht hiertegen moet worden ingeroepen.

De PVV-fractievoorzitter viert zijn “vonnis” van de Nederlandse burgers alvast uitbundig, door te beweren dat hele volksstammen hiermee niet alleen “vóór de vrijheid van meningsuiting en tégen politieke processen” hebben gekozen, maar ook “vóór de waarheid.” Iets dat schromelijk aangedikt lijkt.

De kans dat de rechter het morgen eens is met een meerderheid van het Nederlandse volk, lijkt overigens niet zo groot. Voorgedrukte aangifteformulieren die in het voorjaar van 2014 werden klaargelegd op politiebureaus of niet, er zullen weinig juridische experts beweren dat de uitlatingen van de oppositieleider geen vorm van haatzaaien of groepsbelediging zijn.