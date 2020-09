Midden in pandemie gaan Jetten (D66) en Klaver (GL) burgers harder aanpakken met strengere Klimaatwet: ‘Is nodig!’

Alsof we met z’n allen de gevolgen van een pandemie niet al genoeg in onze portemonnee voelen, trekken broodrovers Jesse Klaver (GL) en Rob Jetten (D66) weer ten strijde om ons helemaal kaal te vreten met een aanscherping van de Klimaatwet. We moesten allemaal nóg maar eens dieper in de buidel tasten.

Hoort u dat geluid daar in de verte? Nee, het is niet de bonte stoet blije Nederlanders die de klimaatpolonaise door het land aan het lopen is omdat messias Klaver ons heeft verlost van de klimaatverandering door de belastingen te verhogen. Integendeel: het is een trein. Die komt razendsnel aangedenderd. Het spoor waar de OV-snelheidsjager overheen raast is niet van ijzer, maar van leer. Het leer van portemonnees van gewone, doorsnee Nederlanders die moeten gaan lappen voor de peperdure ambities van zelfbenoemde klimaatridders Rob Jetten (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks).

Lees het zelf maar:

“Jetten en Klaver vinden dat door de voorgestelde scherpere normen die de Europese Commissie beoogt, nu ook de doelstellingen in de Klimaatwet moeten worden aangescherpt van 49 naar 55 procent. ‘De urgentie rondom de klimaatcrisis wordt alleen maar groter. We moeten meer doen dan we eerder van plan waren. Aanscherping van de klimaatwet betekent dat er de komende jaren fors meer klimaatbeleid zal moeten komen. Denk aan internationale treinen goedkoper maken dan vliegtuigen, snellere inkrimping van de bio-industrie en krachtige CO2-belasting voor de industrie’, zegt Klaver.”

De goede verstaander weet dan natuurlijk genoeg. Want treinen worden vanzelf goedkoper als je vliegreizen helemaal het leplazarus belast. De Bio-industrie zal snel krimpen als je lekker vlees onbetaalbaar maakt voor de gemiddelde Nederlander.

En zo’n “krachtige CO2-belasting voor de industrie”? Haha, dat is natuurlijk de grootste grap van allemaal. Want bedrijven rekenen die gewoon door in hun producten waardoor iedereen z’n koopkracht achteruit zal zien hollen.

Dit onzalige Jetten/Klaver-plan moet dus zo snel mogelijk van tafel. Nederland kan het simpelweg niet aan, zoveel lastenverzwaringen en kortzichtig beleid.