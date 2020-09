Nederland, criminele illegalenland: steeds meer opgepakte Marokkanen en Albanezen

Er worden in Nederland steeds meer illegaal verblijvende Marokkanen, Albanezen en zelfs Brazilianen opgepakt. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. De opgepakte illegalen zijn slechts het topje van de ijsberg, denken experts.

Nederland heeft een groot problemen met criminele vreemdelingen die illegaal in ons land verblijven. Dat mogen we wel opmaken uit cijfers van Eurostat. Maar liefst 3565 illegalen werden vorig jaar opgepakt:

“Er zijn afgelopen jaar veel meer illegalen opgepakt in Nederland dan het jaar ervoor. In 2019 ging het in totaal om 3565 ongewenste vreemdelingen. Vergeleken met 2018 is dat een stijging van bijna dertig procent. Dat blijkt uit cijfers van het Europese bureau van de statistiek Eurostat. Het gaat vooral om Albanezen (660), Marokkanen (220) en Brazilianen (195). Driekwart van de aangetroffen vreemdelingen is man. Vrijwel iedereen is meerderjarig.”

Experts klagen er steen en been over, zo lezen we ook in De Telegraaf, en noemen dan vooral de afwezigheid van overheidsbeleid om al deze criminele aan te pakken. Ten eerste is er geen

goede grenscontrole, zo beweert Jan Struijs van de Nederlandse Politievakbond . Daarnaast blijft de pakkans laag, omdat er niet genoeg controles op ‘risicovolle’ bedrijven en huizen worden uitgevoerd. Daarnaast kan lang niet iedereen worden uitgezet, waardoor illegalen die zich schuldig maken aan grove misdrijven gewoon weer worden vrijgelaten na een paar uur. Winkeldiefstal, oplichting en extreme agressie blijven zo onbestraft.

Dit alles is niet nieuw: het speelt al jaren, maar het aantal arrestaties rijst nu de pan uit. Het kabinet is druk bezig met het bestrijden van het coronavirus, logisch natuurlijk, maar dat wil niet zeggen dat illegale criminelen dan niet éíndelijk de aandacht moeten krijgen die ze verdienen: een gevangenisstraf, en een enkele ticket terug naar het thuisland. Als die laatste niet wil meewerken, moeten we ze maar gaan droppen met parachutes. Dan maar kwaadschiks, nietwaar?