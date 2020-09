Niet te filmen: zo bizar gaan de nieuwe Zwarte Pieten van Eindhoven er uitzien

In Eindhoven zijn er vanaf dit najaar geen Zwarte Pieten meer. Maar ook geen gekleurde, witte, roetveeg- of stroopwafelpieten. In plaats daarvan wordt een hele nieuwe variant uitgevonden: grijze pieten, sommige met gekleurde vlekken in het gezicht. Sommigen met de traditionele pietenpet, anderen met speldjes of een vissershoedje.

Nou jongens, daar gaan we dan. Niet met de intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet, want het coronavirus heeft dat jaarlijkse excuus om flink te rellen (hallo voetbalhooligans en KOZP’ers!) voor in ieder geval één jaar van de evenementenagenda verdrongen. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen Pieten te zien zullen zijn. Want een beetje Piet kan best met een beetje spierkracht anderhalve meter verder pepernoten strooien.

In Eindhoven heeft het inkomstcomité daarom dan ook gekozen om Zwarte Piet op de schop te gooien, want ook daar zijn ze niet immuun voor de protesten die voornamelijk vanuit het ‘anti-kolonialistische’ bolwerk Amsterdam gevoerd worden.

In de grootste stad van Brabant gaat Zwarte Piet er dan ook flink anders uitzien, werd gisteren onthuld. niet Zwart, maar grijs. Ook heeft hij soms een Pietenpak aan, maar dat kan ook clownskostuum of een spijkerjack zijn. Soms een bontkraag, maar wellicht ook lang paars haar of blonde krullen. Wellicht een pietenpet, maar een vissershoedje kan ook. Geen rode lippen meer, maar wel roze ogen. Maillots horen er nog steeds bij, maar een knalrode jurk of spijkerbroek mag kennelijk ook.

Kortom: Zwarte Piet wordt niet alleen ontdaan van z’n ‘racistische’ kenmerken, maar hij verliest ook zijn kenmerkende stijl. In Eindhoven is de nieuwe hulp van Sinterklaas een allegaartje, en bovendien ook nog eens met een grauw gezicht. Niet echt de meest optimale uitkomst, zou je denken.

Je vraagt je daarom af: wat was er nu mis met de roetveegpiet, die Nederland momenteel leert te tolereren? Is die soms ook al te racistisch voor Noord-Brabant? Waarom moet er nu wéér een consensus overhoop gegooid worden, was het nog steeds niet goed zo? Want zo blijven we maar bezig met dat uiterlijk van Zwarte Piet: een discussie die heel Nederland zo’n beetje de keel uithangt.

Niet zo best bezig dus, Eindhoven.