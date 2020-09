Nog meer walgelijke smurrie van Haarlemse stadsdichter opgedoken: ‘Kogel door jouw kankerkop!’

Gisteren werd bekend dat de gemeente Haarlem een fervent antisemiet, scheldkanon en goedprater van geweld had aangesteld als de nieuwe officiële stadsdichter. Vandaag blijk echter dat deze Darryl Danchelo Osenga zich schuldig heeft gemaakt aan nóg meer smerigheid.

Haarlem heeft sinds deze week een nieuwe stadsdichter: Darryl Danchelo Osenga, ook wel bekend onder zijn hiphopalias Insayno. Maar Insayno heeft behalve een gevuld strafblad ook een verleden met het doen van antisemitische, opruiende of zelfs geweldsverheerlijkende reacties.

De gemeente wil Osenga hoe dan ook handhaven als stadsdichter, ondanks dat hij bepaald geen smetteloos uithangbord voor de Noord-Hollandse hoofdstad is. Maar of Haarlem dat ook vandaag nog kan volhouden, is maar de vraag. Er is namelijk nog meer gore derrie opgedoken die ‘Insayno’ door de jaren heen op het internet heeft gebraakt.

Zo vond hij de bloedige terreuraanslag van ISIS-aanhangers op de Bataclan in Parijs een “false flag“-aanval. “Er is zelfs gebruik gemaakt van dezelfde actrice voor een drama story,” zo complotgorgelde Osenga in 2015. De daadwerkelijke dader was Israël, om de aandacht af te leiden van een mogelijke erkenning van Palestina door Frankrijk die toch maar weer was ingetrokken. “Geen bloed, geen lichamen, geen rondslingerende ledematen,” somde Osenga op. Fotograaf Teun Voeten neemt zwaar aanstoot aan de tekst en toont een afbeelding van bloed van een vermoord slachtoffer dat over de stoeptegels rolt: “Kunt u hem vragen wat hij van deze foto denkt? Als fotojournalist stond ik 7 uur na slachtpartij met poten in bloed van de slachtoffers.”

Maar behalve complottheorieën wenst Osenga andersdenkenden ook een gewelddadige dood toe. De voormalige FVD-gemeenteraadskandidaat Yernaz Ramautarsing gaf af op socialisme en religie: “kapitalisme is de remedie.” Daar was de menselijke baggermachine Osenga het niet mee eens: “Yernaz, een kogel door jouw kankerkop is een remedie,” stelde hij: “Ik haat dit soort mensen. […] Next time dit ik z’n face zie kan ie eentje krijgen van me.”

Nog steeds zo blij met die stadsdichter van jullie, Haarlemmers? Hmppf.