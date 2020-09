Non-valeur Hugo de Jonge mag ministeriële taken afdragen aan anderen, want meneer is zo ongelofelijk ‘vermoeid’

De grootste nietskunner van heel Nederland, Hugo de Jonge, hoeft vanaf binnenkort minder te doen om tóch nog z’n riante vicepremiersalaris binnen te harken: wegens een vermeende vermoeidheid mag hij allerlei taken uit z’n portefeuille kosteloos overdragen aan andere bewindslieden. Want meneer is zo moe.

De vraag of CDA-minister Hugo de Jonge de verkiezingen gaat halen, is al meermaals gesteld. De vicepremier pakt de coronacrisis ronduit rampzalig aan, van het testbeleid tot een chronisch tekort aan mondkapjes in de zorg. Komt er een motie van wantrouwen en moet hij vertrekken? Who knows.

Maar wellicht dat De Jonge op een andere manier via de coulissen van het podium verdwijnt: door zélf op te stappen. We hebben reden om aan te nemen dat Hugo de Jonge z’n baan momenteel niet meer naar behoren kan uitoefenen wegens chronische vermoeidheid, zo vernemen we van de ‘bronnen’ van De Telegraaf:

“De afgelopen tijd viel op dat de doorgaans zo energieke De Jonge zo vermoeid oogde. Tijdens het laatste coronadebat van afgelopen dinsdag was het premier Rutte die het spervuur van vragen over de strubbelingen met mondkapjes in de ouderenzorg voor zijn rekening nam, niet minister De Jonge.”

Wat dat betekent? Nou ja, dat De Jonge nog steeds riant mag verdienen. Hij hoeft er straks alleen veel minder voor te doen:

“Het idee is om de CDA’er alleen nog maar als coronaminister in te zetten, andere taken zouden naar andere bewindspersonen kunnen, zoals VVD-minister Tamara van Ark (Medische Zorg) en CU-staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid). In de praktijk gebeurde dat vaak al, het schuiven met taken wordt nu structureel.”

En zo houdt De Jonge ook meer tijd over voor shady dealtjes met Ali B, natuurlijk. Kortom: een win-win-situatie voor de man met de toverballenschoenen.