NOS’er Gerri Eickhof bij de politie aangegeven: historicus Piet Emmer pikt het niet “racist” genoemd te worden

NOS-verslaggever Gerri Eickhof heeft een aangifte wegens smaad aan zijn broek. In een Volkskrant-interview noemde hij hoogleraar geschiedenis prof. Piet Emmer “racistisch”, en Emmer pikt dat niet – na geen gehoor te hebben gekregen van de NOS, noch De Volkskrant.

Kan je in Nederland straffeloos Jan en alleman voor “racist” uitschelden omdat ze in het wetenschappelijke debat op feiten wijzen die de Black Lives Matter-menigte niet goed uitkomen? Geen idee, maar we gaan het ongetwijfeld binnenkort uitvinden. Want Gerri Eickhof, al sinds jaar en dag NOS-correspondent, heeft een aangifte voor smaad aan z’n broek gekregen. Eickhof heeft de historicus Piet Emmer een “racistische hoogleraar” genoemd, en laatstgenoemde pikt dat beslist niet:

“Emmer, auteur van het boek ‘Geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel’, ziet in het verwijt ‘een manier om mij uit te schakelen’. “Het ondergraaft mijn positie als expert op dit gebied, want als racist kun je daarover natuurlijk niks meer zeggen.””

Want waar het over gaat, in de woorden van Emmer:

“De historicus krijgt vaker kritiek omdat hij volgens sommigen te relativerend zou spreken over slavenhandel en slavernij, hoewel hij in zijn boek herhaaldelijk gruwelijkheden belicht. In het publieke debat, ook in Trouw, neemt hij onder meer stelling tegen een lijnrecht verband tussen racisme en slavernij, en tegen het gebruik van de term ‘slaafgemaakten’ in plaats van ‘slaven’. “Dat is vooral bedoeld om te benadrukken dat Europeanen slaven maakten, terwijl juist Afrikanen andere Afrikanen slaaf maakten en verkochten.””

Eickhof houdt zich momenteel van de dommen en zegt dat hij nooit een brief of bericht van Emmer gekregen heeft. Of dat waar is, weet niemand.

Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen wat er gebeurt: gaan ze de smaadaangifte tegen Eickhof seponeren, of gaan ze daadwerkelijk over tot vervolging? Iemand uitschelden voor racist omdat hij z’n werk als academicus serieus neemt, is natuurlijk wel een ernstige zaak. Zeker als de afzender dan ook nog eens journalist van beroep is, en allicht beter zou moeten weten.