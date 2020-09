NPO-radiogasten kraken massaal Fidan Ekiz af, want niet de juiste mening over Geert Wilders

Zo kennen we de NPO weer: afgelopen week viel Fidan Ekiz uit de Hilversumse toon door als enige op het hele Mediapark openlijk te durven stellen dat de rechtszaak tegen Geert Wilders “een aanfluiting” was. Dat kon natuurlijk niet onbestraft blijven, dus doken de media-aasgieren vandaag meteen vol op de presentatrice.

“Een presentator van een talkshow mag best een beetje laten doorschemeren dat-ie bepaalde voorkeuren heeft voor onderwerpen, gasten of thema’s”, zegt @CharlotteHvNL over het optreden van Fidan Ekiz in @devooravondtv. “Nu was het wat onhandig.” #Spraakmakers #mediaforum pic.twitter.com/XAsLyLKQXl — Spraakmakers (@SpraakmakersOp1) September 7, 2020

We kennen de NPO natuurlijk van hun – soms subtiel gebrachte, soms iets minder subtiel gebrachte – voorkeur voor partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum. D66’ers en PvdA’ers zijn veel vaker te gast, en aanwijzingen van de woke opinieleiders worden doorgaans gedwee opgevolgd. Toch is er een enkeling die van die Hilversumse, sociaaldemocratische eenheidsworst durft af te wijken. Afgelopen week was dat presentatrice Fidan Ekiz, die bij het slot van zes jaar Wilders-vervolging opmerkte dat ze de hele zaak een “aanfluiting” vond.

Ineens veel heel praathuis NPO over haar heen. In KRO-NCRV-radioprogramma Spraakmakers werd een zogeheten ‘mediaforum’ de kans gegund om los te gaan op Ekiz, die zogenaamd rechtsom de bocht uitvloog.

We zullen de namen van de mediaforumgangers maar even weglaten, want erg trots op dit optreden hoeven ze niet te zijn. De ene vond het “onhandig”, maar de tweede noemde het “vrij extreem,” waar nummer één het dan weer mee eens was.

Nummer drie liet weten dat je Ekiz zich “sterk uitspreekt” en dat het eveneens “niet handig is” om dit soort “pittige uitspraken” te doen. Nummer één suggereerde zelfs dat Ekiz moet opletten, omdat haar geloofwaardigheid en/of haar baan (dat werd niet nader gespecificeerd) op de tocht zouden staan.

Hoe ontzettend hypocriet dat was, werd treffend verwoord door Telegraaf-columnist Nausica Marbe:

“Járen heb ik op tv (naast uitstekende journalisten) te veel vooringenomen interviewers gezien die misstanden politiek correct toedekten of onwelkome meningen ongeïnformeerd aanvielen. Nu Fidan Ekiz het Wildersproces hekelt, is objectiviteit ineens wél een issue. Hypocrieten.”

Dat dus, mensen. Precies dat, en geen woord minder.