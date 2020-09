Oikofoob Amsterdam gaat huurwoningen eerder vergeven aan migranten dan aan mensen met medische problemen

Wie in Amsterdam gehandicapt is en een woning zoekt heeft dikke pech. De gemeente heeft namelijk bepaald dat je niet zielig genoeg bent om een woning te krijgen: je moet ook nog migrant (‘statushouder’) zijn om daadwerkelijk voorrang te genieten voor een sociale huurwoning. Dat noemen ze in de linkse hoofdstad “sociaal.”

Een woning bemachtigen in Amsterdam is niet eenvoudig, en de linkse coalitie die Amsterdam nu al twee jaar met ijzeren vuist regeert heeft het zojuist nóg een beetje ingewikkelder gemaakt. Want SP, D66, GroenLinks en PvdA hebben in hun eeuwige wijsheid besloten dat je voorrang krijgt als je statushouder bent. Maar heb je medische problemen? Haha. Dikke pech: je bent niet belangrijk genoeg voor een sociale huurwoning.

Aldus het onverbiddelijke oordeel:

“Er is de komende tijd minder plek in de stad voor Amsterdammers die vanwege sociale of medische problematiek opgevangen moeten worden door de gemeente. Woningen die gebruikt werden voor kwetsbare mensen, worden nu namelijk ingezet voor statushouders. Dat heeft het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders besloten.”

Het blijkt niet eens onwil te zijn waarom dit wordt besloten, maar onkunde. De gemeente slaagt er al jaren niet in om voldoende asielzoekers een dak boven het hoofd te verstrekken, en voor dat geblunder moeten nu mensen met medische aandoeningen boeten.

Oppositievoorvrouw Annabel Nanninga (FVD) kan er met haar pet niet bij: “Eh. De huisvestingplicht statushouders kan gewoon worden geweigerd, of uitonderhandeld [met, red.] andere gemeenten. Dit is bewust benadelen van zieken,” zo stelt ze: “Dit is niet uit te leggen, met een wachttijd van decennia voor een woning, ten koste van mensen met medische urgentie ook nog.”