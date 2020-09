Oké doei de groetjes! Zolderkamerschlemiel Sander Schimmelpenninck vertrekt bij Quote, gaat oesters vissen in Zweden

Nederland is in ieder geval deels af van één van de meest vermoeiende mediafiguren die ons land telt: Sander Schimmelpenninck vertrekt als Quote-hoofdredacteur omdat hij vaker met z’n Zweedse vriendin op oesters wil gaan vissen. Nou, wat gaan we Sandertje verschrikkelijk missen zeg!

Sander Schimmelpenninck, wie kent hem niet? De omhooggevallen Quote-scribent die het kortstondig mocht proberen als Op1-talkshowhost en daar grandioos mislukte? We kennen hem ook nog van het beledigen van mensen met het syndroom van Down en de ongepaste gedachten die hij had bij één van onze prinsesjes.

Maar geef Sander er geen kritiek op, want dan gaat hij huilen op z’n Twitter-account en scheldt hij iedereen en z’n moeder compleet verrot – als de verongelijkte middelbare scholier die hij diep van binnen best is.

En fin, dit is echter geen Sanderklaagstuk, maar een groot feeststuk. Want… Sander gaat weg! Hij verlaat Quote om vaker in Zweden bij z’n oestervissende vriendin te zijn:

“Maar nu het moment is gekomen om harde keuzes te maken. Die keuzes hangen ook samen met mijn persoonlijke leven; het vergrootglas waaronder ik het afgelopen jaar heb gelegen, vooral door mijn Op1-presentatie, beviel me buitengewoon slecht. Daarnaast wil ik mijn vriendin, die haar bedrijf in Zweden heeft, méér kunnen zien.”

En we gunnen natuurlijk iedereen veel geluk in de liefde, zelfs onze oerhater Sander. Veel geluk daar in Zweden!

Alle inwoners van Zweden: sterkte met die nieuwe parttime inwoner van jullie… jullie zullen er jullie vikinghanden nog wel vol aan hebben. Maar misschien weet Wicky raad. Wie weet!