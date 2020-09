Onsympathiek: D66 gaat vlak voor onvermijdelijke verkiezingsnederlaag nog even €20 miljard over de balk smijten

Wat er ook gaat gebeuren met de Tweede Kamerverkiezingen van 2021: één ding is zeker. D66 heeft geregeerd, dus gaat halveren. Dat is verder prima. Minder prima is het dat deze partij de laatste maanden in het kabinet nog even gebruikt om maar liefst €20 miljard uit te geven aan zaken als duurzaamheid en OV.

In het bedrijfsleven heb je een economisch misdrijf dat paulianeus handelen heet: met een faillisement in het vooruitzicht nog snel even het geld wegsluizen, zodat er voor schuldeisers niets meer overblijft. Dat mag niet, en kan ook bij de rechter worden aangevochten.

In de politiek is het echter helaas niet strafbaar. Maar zou dat wellicht wel moeten zijn als je ziet wat D66 nu weer van plan is. De Volkskrant kopte vandaag namelijk dat het kabinet met de Tweede Kamerverkiezingen in het zicht (nog maar een half jaar te gaan) een enorm “groeifonds” van €20 miljard wil optuigen. Uit dit fonds moeten zaken betaald worden als de verduurzaming van Nederland, en het verbeteren van het openbaar vervoer. De welbekende linkse hobby’s, roept een beetje cynische voorbijganger in de straat.

Deze progressieve geldgrabbelton was ooit een ideetje van CDA’er Hoekstra en VVD’er Wiebes, maar het is nu D66 die er het hardst mee wegrent. Afzwaaiend D66-voorman Rob Jetten toont zich er erg in zijn nopjes mee:

“20 miljard om het verdienvermogen van Nederland te versterken voor de volgende generatie. Dat is investeren in duurzaamheid, kennis, innovatie en (OV-) infrastructuur voor nieuwe banen en werkgelegenheid.”

En nogmaals: dat allemaal nog even snel voor de verkiezingen, hè. Vlak voor die onvermijdelijke D66-afstraffing van epische proporties. Bah. Wat is politiek toch ook een lelijk vak.