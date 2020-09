Overgevoelige racismeroepende Kpop-fans cancellen Radio 538: DJ riep dat Engels van BTS slecht te verstaan was

Barend van Deelen, DJ van Radio 538, kreeg vandaag het internationale trollenleger van Kpop-band BTS over zich heen. De radiomaker had het namelijk aangedurfd om te roepen dat de Koreaanse band BTS slecht Engels spreekt. Daarom is hij nu een “xenofoob”, een “racist” en moet heel Radio 538 gecancelled worden.

Over het algemeen is K-pop niet een genre dat niet uitzonderlijk vaak op de radio te horen was. Maar kom, dacht Radio 538-dj Barend van Deelen, laat ik eens aardig doen en zo’n plaatje draaien van de Koreaanse popband BTS. Een aardig gebaar, maar niet één die in de smaak viel bij de fans van deze groep Aziatische zangers. De reden? Van Deelen waagde het namelijk om commentaar te leveren op de beheersing van de Engelse taal. Die was niet behoorlijk. “Slecht te verstaan,” aldus de teksten van Van Deelen.

Nou, dat heeft de DJ geweten. De ene na de andere lichtgeraakte racismeroeper die zich BTS-fan noemt ging hevig shakend over de zeik. De plaatjesdraaier zou een “racist” zijn, en een “xenofoob”. Want je zou maar eens roepen dat iemand die gewoon niet te verstaan is… gewoonweg niet te verstaan is.

Maar de waarheid is ontzettend kwetsend voor de Kpop-achterban, die meteen naar social media toog om daar een hysterische campagne op te zetten. Uit alle hoeken van Twitter, Instagram en andere sociale media kwamen huilebalken aangezet die met een “#538isCancelledParty” poogden om het radiostation te straffen voor het feit dat ze niet aardig geweest zijn voor BTS. Het gehits ging zelfs internationaal. Check de hashtag maar: allerlei huilebalken uit alle uithoeken van de planeet die lopen te jankeballen over een opmerking van een Nederlandse DJ. Gestoord toch?

Laten we even duidelijk zijn: dit is een zieke cult. BTS zijn maar een groepje zangers, en zij zijn absoluut niet boven iedere kritiek verheven. De gastjes in deze band zijn echt niet zielig: ze hebben vorig jaar zo’n $60 miljoen binnengeharkt, en moeten echt wel tegen een stootje kunnen.

Sodemieter dus even lekker op met jullie aanstelleritis, BTS-fans. Met jullie tranen kunnen jullie een zee naar Zuid-Korea aanleggen. Vaar erheen en geef die ‘arme’ jongen wat Engelse bijles: dan doen jullie nog eens een keer wat nuttigs.