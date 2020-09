Peilingen: BOEM! Corona-klunzen Rutte (VVD) en De Jonge (CDA) kletteren onderuit in nieuwste zetelpeiling

De kiezer is steeds minder positief over de inspanningen van de ‘leiders’ van het front tegen het coronavirus: in de nieuwste peiling van onderzoeksbureau I&O Research verliezen zowel de VVD van premier Rutte als het CDA van ‘coronaminister’ De Jonge. Met name die laatste ontvangt rake klappen.

Peilbureau I&O Research heeft vandaag een nieuwe peiling vrijgegeven, waaruit blijkt dat de VVD opnieuw de grootste partij van Nederland is. Maar liefst 40 zetels halen de liberalen. Dat is er wel eentje minder dan vorige maand, toen de partij nog uitkwam op 41 zetels. Een klein verlies dus.

Coalitiepartij CDA vangt echter een grotere klap op – zowel in absolute als relatieve zin. Was de partij van nieuwe lijsttrekker Hugo de Jonge in augustus nog goed voor 17 zetels, nu zijn dat er nog maar 13.

Met het verlies van zowel CDA als VVD hebben dus de leiders van de meest zichtbare ‘coronaleiders’ verlies geleden. Met name het CDA, maar gezien De Jonge als gezondheidsminister direct verantwoordelijk is voor het coronabeleid is hij meer de pineut. Vandaag nog bleek dat de GGD zwaar tekortschiet als het gaat om het aanbieden van coronatests. Veel mensen die wel symptomen vertonen kunnen domweg niet langskomen, omdat de organisatie nog altijd onderbemand is.

Daarbij lijkt er toch op de één of andere manier gesjoemeld te zijn met de uitkomst van de CDA-lijsttrekkersverkiezingen, en dat straalt natuurlijk ook niet best af op de christendemocratische partij.

Winst is er echter ook in deze I&O-peiling: de PVV gaat van 14 naar 19 en is daarmee met enige afstand de tweede partij van het land. Kleine plusjes zijn er voor D66, 50PLUS en DENK. Allen krijgen er één zetel bij.