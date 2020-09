Pfff! Wereldvreemd NPO-opperhoofd snapt niet wat er mis is met slijmprijs voor Akwasi: ‘Belangrijke woordvoerder!’

Er is echt niets mis met het geven van een award aan iemand die strafbare feiten gepleegd heeft en constant oproept tot geweld. Dat zegt NPO-zendermanager Niels Hoogland quasi-verbaasd tegen de media. Hij vindt de prijs voor Akwasi nog altijd terecht en dik verdiend.

Dat half Nederland geen biet snapt van het feit dat NPO-‘diversiteitszender’ FunX een award heeft uitgereikt aan Akwasi wegens zijn zogenaamde niet-aflatende strijd tegen discriminatie, daar snappen de NPO-bobo’s in hun ivoren torens op hun beurt dan ook weer geen snars van. Zendermanager Niels Hoogland is zich, aldus De Telegraaf, ‘van geen kwaad bewust’. Hij vindt het heel prima om prijzen uit te reiken aan mensen die er hun hobby van hebben gemaakt om te dreigen met geweld op een zogenaamde artistieke manier:

“Zendermanager Niels Hoogland van FunX is zich van geen kwaad bewust. „Ik denk dat hij met zijn bericht op Twitter heeft laten zien dat hij zijn standpunt inmiddels heeft bijgesteld, zoals ook premier Rutte inmiddels een andere mening heeft over Zwarte Piet.” Niels Hoogland van FunX benadrukt dat zijn zender wel achter Black Lives Matter staat, maar niet achter de boodschap ‘f*ck de overheid’. „Dit is de gesproken versie van een songtekst,” verduidelijkt Hoogland, „en die valt onder de artistieke vrijheid van Akwasi.””

Zo zie je maar: je kan zo radicaal zijn als je maar wil, zolang je maar radicaal bent voor de zaken die de NPO als ‘goed’ beschouwt, hoeft dat allemaal nog niet zo verschrikkelijk diskwalificerend te zijn. Dan kan je zelfs awards winnen die speciaal worden bedacht (ja, echt) en word je op het schild gehesen. Want oh, oh, oh, wat zijn we toch weer lekker inclusief met z’n allen in NPO-stadje Hilversum. Desnoods nog een halfhartig excuusbriefje schrijven en de rest van het wangedrag wordt gewoon met de mantel der liefde afgedekt.

Fijn hè, zo’n door de belastingbetalers gefinancierd mediabolwerk?