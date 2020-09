Polderjihadist Arnoud van Doorn bewondert Trump: ‘Minder onschuldige moslims dood dan onder ‘vredelievende’ Obama!’

Donald Trump krijgt in zijn verkiezingsstrijd tegen z’n linkse uitdager Joe Biden steun uit opvallende hoek: Arnoud van Doorn, fractievoorzitter van de enige gekozen salafistische partij van Nederland. Het Haagse raadslid vindt dat Trump veel beter heeft gezorgd voor minder doden in het Midden-Oosten dan zijn voorgangers.

Je kan veel vinden van #Trump. Maar onder zijn bewind zijn er minder bommen gegooid op islamitische landen en minder onschuldige moslims omgekomen dan onder de zogenaamde ‘vredelievende’ Clinton, Bush 1&2 en Obama. pic.twitter.com/TrgLDGwDKT — Arnoud van Doorn (@ArnoudvDoorn) September 8, 2020

In november weet de wereld dan eindelijk of Donald Trump een tweede termijn krijgt als president van de Verenigde Staten, of dat zijn uitdager Joe Biden langszij komt. Als het aan het Haagse radicaal-islamitische raadslid Arnoud van Doorn ligt, is het wellicht helemaal niet zo’n ramp als de Republikeinse politicus een tweede termijn krijgt. In een tweet wijst de man – die vaak grossiert in antisemitische vergelijkingen en complottheorieën – op wat achterkant-van-een-bierviltje berekeningen over het aantal burgerdoden dat viel tijdens het bewind van Trump.

Want waar de presidenten Bush 1 en 2 oorlogvoerden in Irak, werden onder het bewind van Obama landen als Syrië en Libië veelvuldig gebombardeerd. Onder Trump werden landen als Syrië en Afghanistan wel geregeld getroffen, maar dat leverde volgens Van Doorn veel minder slachtoffers op onder de lokale moslimpopulaties. Reden dus om in een tweet en Facebookbericht een lofuiting aan het adres van de eerste oranje president van de Verenigde Staten te plaatsen:

“Je kan veel vinden van #Trump. Maar onder zijn bewind zijn er minder bommen gegooid op islamitische landen en minder onschuldige moslims omgekomen dan onder de zogenaamde ‘vredelievende’ Clinton, Bush 1&2 en Obama.”

Geheel ontdaan van antisemitisme was die opmerking echter niet: in een begeleidend plaatje zien we dat er bombardementen zijn uitgevoerd op enkele van de eerdergenoemde landen. Ook Palestina staat erbij, want niet door de VS gebombardeerd is. Het NAVO-vliegtuig dat vermoedelijk verantwoordelijk is voor de zwarte rookpluimen draagt echter wel een Israëlische vlag. De Joodse staat heeft met de ‘bommen op islamitische landen’ als Afghanistan en Irak echter helemaal niets te maken.