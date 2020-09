Rob Jetten megablij met nieuwe D66-premier in België: ‘Echte sociaal-liberaal, Europeaan in hart en nieren!’

Bij gebrek aan eigen electorale resultaten moet D66 maar meeliften op het succes van anderen, hè? Zoals het feit dat een Vlaamse soort-van-D66’er nu de nieuwe premier van België wordt.

Bij D66 kan de vlag uit. Zelf gaat de partij door het electorale peilingsputje sinds de hooghartige Sigrid Kaag (oké, al eerder dan dat) het roer overnam van referendumslopertje Rob Jetten, maar door te genieten van de prestaties van anderen kan de partij zich toch nog een soort van status aanmeten. Want wat wil het geval? Na meer dan een jaar na de landelijke verkiezingen krijgt België dan eindelijk een nieuwe volwaardige meerderheidsregering.

Ze noemen het bij onze zuiderburen de “Vivaldi-coalitie”, naar de klassieke Vier seizoenen-kraker van de componist. Alle grote politieke families zijn er met hun eigen kleur in vertegenwoordigd (de groenen met, wel, een lente-achtig groen, de socialisten met zomers rood, de christendemocraten met herfstig oranje en de liberalen met het winterse blauw).

De regering is direct omstreden, en niet alleen vanwege die volstrekt onhoudbare ideologische ratjetoe. Want alleen aan de Franstalige kant is er een meerderheid. Wat betreft de Vlaamse partijen niet, en daarom moet juist zo’n Vlaming maar de boel gaan leiden om het geheel nog een beetje echec te geven.

Die Vlaming heet Alexander de Croo en is van Open-VLD. Dat is zeg maar het Vlaamse D66. Dus ja: de vlag uit bij de partij van Jetten en Kaag, want de enige recente andere keer dat een partij met hún kleur nog de premier leverde, was in de Deense fictieserie Borgen. Voornamelijk kereltje Jetten geniet met volle teugen:

“Gefeliciteerd Alexander de Croo! 🇧🇪 Buurland België heeft hiermee een echte sociaal-liberale premier. En bovendien een Europeaan in hart en nieren. Veel succes!”

Je moet wat, hè, met slechts 13 zetels in de peilingen (en dalende)?