’s Lands grootste ledenpartij FVD blijkt nóg meer leden te hebben – en verwacht voor 2021 er 50.000 te hebben

Forum voor Democratie heeft een goedgekeurde accountantsverklaring over het ledenaantal van de partij aan het begin van dit jaar ingeleverd, en weet op te merken dat de partij daardoor meer leden had dan het zelf had verwacht. Thierry Baudet is daar zeer “trots” op, vertelt hij leden en andere geïnteresseerden van de partij. En hij heeft ook een doel voor dit jaar: 50.000 leden voor 1 januari 2021.

Forum voor Democratie kon aan het begin van het jaar melden dat het de grootste ledenpartij van Nederland was, nadat de beweging slechts drieënhalf jaar bestond als politieke partij. Maar de prestatie blijkt vandaag nog wat groter: de partij heeft nog ruim duizend meer leden dan reeds gedacht. Een verheugde Thierry Baudet mailt dat vandaag in een nieuwsbrief aan FVD-leden en -geïnteresseerden:

“Met trots kan ik u melden dat onze ledenstand per 1 januari 2020 door de externe accountant is gecontroleerd en zojuist ook is bevestigd. Eerder was al duidelijk dat we sinds begin 2020 de GROOTSTE ledenpartij van Nederland zijn. Maar nu blijkt ook dat we op 1 januari zelfs bijna duizend leden méér hadden dan we eerst dachten: 43.716! En sindsdien blijft de teller lopen. We verwelkomden dit jaar wederom duizenden nieuwe leden. Dit jaar hopen we de 50.000 aan te tikken!”

De partij schrijft op de website ook erg blij te zijn “financieel schoon schip” te hebben gemaakt, nadat de inmiddels politiek met Henk Krol verloofde Henk Otten eerst uit het partijbestuur en later uit de hele partij is gezet. Een goedgekeurde jaarrekening over 2019 kan echter nu overlegd worden: “De partij was destijds berooid achtergelaten,” merkt partijleider Thierry Baudet op, die direct ook aangeeft dat er in totaal voor meer dan €50.000 aan onterecht van de partijrekening geplukt geld terugbetaald is. Ook zijn er, behalve leden geworven, kosten bespaard en is er een nieuw “professioneel beleid” gevoerd.

Baudet is er duidelijk zeer content mee: “Onze partij is financieel weer gezond en we maken ons op voor een fantastische verkiezingscampagne richting 17 maart 2021,” zo besluit hij: “Ik ben daar trots op, en dankbaar voor.”