Schokkende video! Op1 durft zowaar de waarheid aan: brand Moria werd aangestoken om sluiting van kamp af te dwingen

Mijn hemel, we wisten niet wat we zagen: bij de dagelijkse NPO-talkshow Op1 was er zowaar aandacht voor de andere kant van de brand in vluchtelingenkamp Moria. Niet alleen als humanitaire ramp (wat het óók is), maar ook als malicieuze criminele daad – bewuste vernietiging om met emotionele argumenten de hand van West-Europa te forceren.

Volgens @Sywert is de berichtgeving over de brand in vluchtelingenkamp Moria te eenzijdig: ‘Mensen die komen zullen vooral kinderen zijn, die hebben recht op een plek. Maar de branden zijn expres ontstoken om het kamp te laten sluiten, daar wordt weinig aandacht aan besteed’ #Op1 pic.twitter.com/fmCACgM68D — Op1 (@op1npo) September 10, 2020

Wat is hij gegroeid, hè? Die Sywert van Lienden bedoel ik dan. Ooit een vingerwapperend en ietwat vervelend mannetje dat prat ging op het feit dat hij vier en een half miljoen studies deed in, waar kan het ook anders, Amsterdam. Met opmerkelijke initiatieven als de G500 wilde hij alle middenpartijen veranderen in een soort D66. Tegenwoordig is Sywert echter een jonge vader en, ja, dat soort dingen maken een mens realistisch en centristisch. Vaak zelfs centrum-rechts.

En dus was het diezelfde Sywert, die tien jaar geleden de boel nog op de kop probeerde te zetten op CDA- en VVD-congressen, die gisteravond bij Op1 aandacht vroeg voor de brand in kamp Moria op het Griekse Lesbos. Niet vanwege het lot van de asielzoekers aldaar, maar omdat er in de Westerse pers alleen maar aandacht is voor het menselijke lijden. Dat is er: daarover geen twijfel mogelijk.

Maar zoals Sywert dat ook zelf verwoordt: “Maar de branden zijn expres ontstoken om het kamp te laten sluiten, daar wordt weinig aandacht aan besteed.” We blijven met z’n allen hangen in emotionele barrages van hartezeer: ach, kijk die arme schapen nu. Laten we er snel honderd (van de tienduizenden) opvangen, dan kunnen we ons weer een beetje beter voel over onszelf. Ons moreel op de eigen borst slaan.

En dat geluid was dus gisteren ook bij de NPO te horen gisteren. In hun vlaggenschip Op1 nog wel. We zagen het goed, jongens. The times, they are a-changin’!