Slappe VVD haalt BOTERZACHTE voorwaarden binnen voor opvangen van 100 Moria-migranten

Nou, het kabinet is eruit. Nederland gaat honderd mensen evacueren uit Moria, het in brand gestoken Griekse vluchtelingenkamp. In ruil daarvoor wordt ogenschijnlijk de asielwetgeving verder aangescherpt, want anders lijdt de VVD gezichtsverlies bij de aankomende verkiezingscampagne. Alleen… wat de partij van Rutte heeft onderhandeld stelt helemaal niets voor.

De VVD. Ach, ach, de VVD. Het is de partij die niet goed kan onderhandelen en het toevoegen van inlegvelletjes bij verdragen uitlegt als een overwinning. Die niet-bindende noodremmen voor geldverkwistende EU-lidstaten genoeg vindt om miljarden aan Nederlands belastinggeld af te dragen. En nu dus weer: die de grenzen wil openzetten voor 100 Moria-migranten in ruil voor een zogenaamde aanscherping van migratiewetten. Het stelt alleen geen biet voor.

RTL-journalist Fons Lambie somt het hele onderhandelingsresultaat kort en bondig op:

“Dit is de Moria-deal van coalitie:

– 100 mensen naar NL, 50 kinderen, 50 kwetsbaren.

– gaat af van toekomstig UNHCR-quotum

– mensensmokkel strenger straffen

– overlastgevers met verblijfsvergunning sneller uitgezet

– asielprocedure wordt ingekort”

Het sneller uitzetten van overlastgevers en het inkorten van asielprocedures zijn geen ideeën van vandaag of gisteren. Sterker nog: daarover wordt al tientallen jaren gesproken, maar vanwege allerlei mensenrechtenverdragen en landen van herkomst die gewoon hun grenzen dicht houden voor ‘remigranten’ loopt die veelbesproken heilige graal van de asielwetgeving gewoon spaak. De VVD – de partij die met een tussenpoze van drie jaar al sinds 1994 onafgebroken aan de macht is geweest – vindt hier niet ineens het wiel opnieuw uit.

Het zijn dan ook gewoon boterzachte toegiftes die de VVD heeft gesleept in ruil voor het inwilligen van de CDA-D66-CU-eis. Iets waar niemand in de praktijk ook maar iets mee kan, maar ondertussen komen er wel honderd migranten naar Nederland.

De kritiek van oppositiepartij FVD is dan ook even hard als terecht: “Na het generaal pardon (“écht de laatste keer!”) zwichten VVD en CDA wéér voor de morele chantage van de asielindustrie. Wéér draagt dit niet bij aan oplossing: opvang in de regio, grenzen beschermen.”

Tot slot heeft de partij van Baudet ook nog een cynische slotvraag over de precieze omvang van die kleine migratiegolf van Moria naar Nederland: “En hoeveel worden het er écht, na gezinshereniging? “