Steeds gekker! Corona-advies ‘RIVM’ Canada: houd een mondkapje op tijdens seks, ga niet zoenen!

De Canadese collega van Jaap van Dissel heeft een goed idee voor ons allemaal, wie nog de liefde met een nieuwe partner wil bedrijven in coronatijd: draag in bed, tijdens de daad, gewoon een mondkapje. En zoenen is taboe!

In de Tweede Kamer sprak Thierry Baudet zich tijdens het debat over het functioneren van Grapperhaus kritisch uit over de coronamaatregelen: “Laten we de maskers afdoen. Laten we dit theaterstuk stoppen. Laten we de coronamaatregelen beëindigen,” aldus de woorden van de FVD-leider. Vermoedelijk had Baudet nog niet gelezen wat Theresa Tam, min of meer de Jaap van Dissel van Canada, de wereld vandaag adviseerde inzake het bedrijven van geslachtsgemeenschap.

Gevreeën moet vanaf heden bij voorkeur namelijk gewoon mét een mondkapje op, zo liet Tam in een verklaring weten. De “Chief Public Health Officer” raadde mensen aan om in eerste instantie gewoon de hand aan zichzelf te slaan. Maar wie dat niet wil, en toch seksuele avonturen wil beleven, zou er verstandig aan doen om tussen de lakens een mondkapje te dragen.

Ze schrijft:

“The lowest risk sexual activity during COVID-19 involves yourself alone. If you choose to engage in an in-person sexual encounter with someone outside of your household or close contacts bubble, there are some steps you can take to reduce your risk. The most important step is to establish a trusting relationship with your sexual partner. When engaging in sexual activity you can reduce your risk by:

• Monitoring yourself for symptoms of COVID-19 and not having sex if you or your partner is experiencing symptoms;

• Limiting your use of alcohol and other substances so you and your partner(s) are able to make safe decisions;

• Skipping kissing and avoiding face-to-face contact or closeness;

• consider using a mask that covers the nose and mouth”