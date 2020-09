Sylvana Simons boos en in tranen, want ‘slechts’ honderd Mora-asielzoekers worden naar Nederland gehaald

Dat er honderd Moria-vluchtelingen naar Nederland komen nu hun Griekse vluchtelingenkamp in vlammen is opgegaan, stemt BIJ1-partijleider Sylvana Simons zowel boos als verdrietig. Op social media zinspeelt het Amsterdamse raadslid erop dat dit veel te weinig is.

De deal die het kabinet sloot om 100 Moria-migranten naar Nederland te halen ligt van alle kanten onder vuur. Niet alleen omdat de VVD boterzachte voorwaarden uit de onderhandelingen met ChristenUnie en D66 sleepte, maar ook omdat aan de linkerkant van het Nederlandse politieke spectrum men dat aantal veel te weinig vindt. Eerder deed ook Tunahan Kuzu zijn beklag, die uit woede uitriep dat dan ook het defensiebudget maar moest worden gedecimeerd.

Ook BIJ1-partijleider Sylvana Simons is ronduit ontevreden, zo valt op te maken uit een bericht dat zij gisteravond op Twitter zette. Dat Nederland Moria-vluchtelingen opvangt juicht de Amsterdamse politica toe, maar het aantal van honderd vindt ze echt veel te weinig. Getuige de emoticons die ze gebruikt kunnen we opmaken dat het nieuws de politica erg van streek heeft gemaakt: ze is zowel in tranen als aan het stampvoeten:

Onlangs publiceerde BIJ1 ook het verkiezingsprogramma van de partij, waarin werd verkondigd wat de beweging wil met de asielindustrie. “Er komt een generaal pardon voor alle asielzoekers en ongedocumenteerden die zich op dit moment in Nederland bevinden,” schrijft de partij in de paragraaf ‘Asiel en migratie’. Er zullen ook nooit meer asielzoekers worden uitgezet, verlangt BIJ1: “Nederland sluit alle detentiecentra voor asielzoekers en stopt met alle deportaties.” Ook worden verblijfsvergunningen afgeschaft en moet Nederland ‘de grenzen openen voor alle landen.’ In Brussel moet Nederland bovendien pogingen gaan wagen dat beleid in heel Europa voor elkaar te boksen.