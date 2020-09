Sylvana Simons: ‘Door VVD, PVV, FVD, SGP langzaam terug naar Tweede Wereldoorlog!’

Volgens BIJ1-partijleider Sylvana Simons keert de tijd van de Tweede Wereldoorlog “langzaam terug”, mede door een motie die de rechtse partijen hebben aangenomen in de Tweede Kamer vorige week. De motie ging over het aanpakken van criminaliteit, en dat doet de Amsterdamse politica kennelijk denken aan de Jodenvervolging.

Een vorige week bij de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen SGP-motie heeft kwaad bloed gezet bij BIJ1-partijleider Sylvana Simons. De politica, die in maart voor de tweede keer in haar politieke carrière een plekje in de Tweede Kamer gaat proberen te veroveren, is boos op alle 78 Kamerleden die de motie aan een meerderheid hebben geholpen.

De tekst, opgesteld door SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij consteert “dat de criminaliteitscijfers nog steeds een zorgelijke oververtegenwoordiging laten zien van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.” Ook vraagt de motie om de regering een “gerichte aanpak” te ontwerpen die de criminaliteit omlaag kan brengen: zowel “bij deze groepen als in zijn totaliteit.”

Dat was niet naar wens van Sylvana, die de Tweede Wereldoorlog er bijsleepte. “Langzaam verschuift de norm, terug naar een tijd waarvan we altijd zeiden: dat willen we niet meer,” aldus een statement op haar Facebookpagina bij een afbeelding van de aangenomen motie. “Dit nooit meer” verwijst naar een sentiment dat leefde na de bevrijding in 1945, dat de wereld alles op alles moest zetten om na de holocaust ooit nog een genocide te laten gebeuren. Kennelijk ziet de BIJ1-godmother dat een nieuwe genocide – kennelijk op Nederlanders met migratie-achtergrond – dichterbij wordt gebracht door een parlementair initiatief om de misdaad aan te pakken.

Bij haar reactie citeert Sylvana ook NPO-programmamaker Karim Amghar. Die noemde de aangenomen SGP-motie “bullshit” en vroeg zich af: “Zijn we ineens 100 jaar terug in de tijd gegaan ofzo??!” Amghar vindt dat politici moeten stoppen met “labelen,” en starten met “verbinden.”