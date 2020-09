Sylvana Simons eist dat een “minister van inclusie” wordt benoemd: ‘Schoon schip maken!’

Volgens BIJ1-partijleider Sylvana Simons wordt het tijd dat Nederland “schoon schip” maakt binnen de overheid, en daarvoor een “minister van inclusie” aanstelt. Politici van andere linkse partijen moeten haar helpen die doelstelling te realiseren, zegt ze.

Waar het CDA wat stemmetjes probeert te scoren met een prostitutieverbod, wil de partij BIJ1 van Sylvana Simons nog eens even een bobo in het kabinet installeren om Nederland te ontdoen van allerlei racistische tendensen. Er moet een heuse minister van inclusie komen. Sylvana kondigde gisteren de komst van deze nieuwe bewindspersoon aan in een podcast van NieuwWij. Daarin vertelt ze wat deze nieuwe politieke grootverdiener voor een takenpakket zou moeten krijgen:

“Sylvana pleit voor een minister of staatssecretaris van inclusie en tegen racisme, om duidelijk te maken dat er geen ruimte is voor racisme, discriminatie en uitsluiting. “Ik wil een overheidsbrede staatssecretaris of minister die de veiligheid binnen deze organisaties herstelt. Dat betekent schoon schip maken.” De minister van inclusie moet onderzoek gaan doen overheid breed en voor een veilige overheid zorgen van onderwijs, de belastingdienst tot jeugdzorg. Ze gelooft dat er wel oren zijn bij andere linkse partijen om mee te helpen.”

In werkelijkheid zou zo’n minister er één van spek en bonen zijn: een onzinnig takenpakket om wat kroonjuwelen van één partij te verwezenlijken. Sylvana kan bij D66’er Thom de Graaf, die fungeerde als minister van ‘bestuurlijke vernieuwing’ nagaan hoe zo’n ministerschap je langzaamaan tot lachertje van de hele politiek wordt.

Waar Sylvana ook aan voorbijgaat is dat deze minister allang bestaat. Zij heet Ingrid van Engelshoven en deze week nog kondigde zij plannen aan om ’s lands onderwijs ‘inclusiever’ te maken. De D66-diva had ook al bedacht hoe ze dat zou moeten gaan doen: er werken namelijk veel te veel witte mannen op hbo’s en universiteiten, legde ze uit op de radio. Die moeten op de één of andere manier hun baan gaan afstaan aan vrouwen en minderheden.