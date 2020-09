Sylvana Simons vergelijkt zichzelf met Bijbelse figuren: ‘De David in mij wordt moedeloos van Goliathaans geweld!’

Alhoewel Sylvana Simons niet christelijk is, vindt ze toch dat ze zichzelf kan vergelijken met figuren uit het Oude Testament. Ze zet zichzelf op één lijn met de mythische David, die de veel grotere Goliath wist uit te schakelen met zijn katapult.

Voor wie niet zo Bijbelvast is, is dit het verhaal van David en Goliath in een notendop: Goliath was de aanvoerder van de Filistijnen, David van de Israëlieten. Goliath was zo groot als een reus, David had meer… menselijke proporties. Nadat David door geloof in zijn eigen kunnen tóch de reusachtige Goliath wist te vellen, wonnen de Israëlieten het recht om te regeren over een gebied dat in de twintigste eeuw zou uitgroeien tot het hedendaagse Israël.

Dat verhaal wordt door de woke-activistische theologe Janneke Stegeman de tegenwoordige tijd in gesleept, die in een interview met NieuwWij zelf een aantal moderne Davids benoemt. Dat zijn behalve de onlangs overleden Amerikaanse opperrecht Ruth Bader Ginsburg en de kolonialisme-onderzoeker Karwan-Fatah-Black ook… BIJ1-partijleider Sylvana Simons. Stegeman omschrijft haar keuze voor de lokale politica als volgt:

“Vanwege de beschrijving van David – tenger, klein, mooi van uiterlijk, en iemand die eigenlijk iets anders deed, namelijk schapen hoeden; de macht uitdagen laat staan grijpen stond niet in zijn tienjarenplan – denk ik als eerste aan Sylvana Simons, politica tegen wil en dank misschien, maar evengoed met verve.”

Sylvana is “groots ondanks haar geringe lengte en smalle postuur.” Ook ‘ontmantelt ze op haar eigen manier het dominante Nederlandse verhaal van een even tolerant als onschuldig land,’ aldus de theologe.

De BIJ1-politica is het helemaal eens met die kwalificatie, laat ze weten: “Wat raakt dit mij diep,” aldus Sylvana: “Juist in deze tijd waarin de David in mij soms moedeloos raakt van het Goliathaanse (😬) geweld, is dit een fijne, gewaardeerde opsteker.”

Volgende week: Sylvana is niet alleen David, maar ook de reïncarnatie van niemand minder dan Jezus Christus himself. Waarna Sylvana dan kan zeggen: het is waar, ik ben het, Jezus uit Nazareth. Nou, welke koekenbakkende theoloog wil zich aan díé stelling wagen?! Roept u maar!