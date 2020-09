Sylvana vindt ‘lollige’ nep-doventolk net zo erg als Zwarte Piet: ‘Uiterlijk of beperking géén kostuum of punchline’

Het antiracistische raadslid uit Amsterdam heeft geen goed woord over voor een persconferentie uit de grensgemeente Berg en Dal, waar bij wijze van humor een grappenmaker zichzelf omdoopte tot gebarentolk en de burgemeester ging tolken.

Erg grappig was de sketch van de Gelderse burgemeester Mark Slinkman in zijn persconferentie over het carnavalsseizoen ook al niet. Er staat iemand achter hem net te doen alsof hij een gebarentolk is, maar dat duidelijk niet is. Toch krijgt de komiek het niet voor elkaar om mensen te laten lachen.

Wél heeft deze druk bewegende man het voor elkaar krijgen om mensen boos te maken. Quinsy Gario, één van de aanjagers van de Zwarte Piet-discussie in Nederland en tegenwoordig kandidaat-Kamerlid voor BIJ1, heeft geen goed woord over voor de actie van de gemeente Berg en Dal. Gario: “Er is een wereldwijde pandemie en dan ga je de communicatie met een groep die, al uitsluiting van informatie ervaart, over iets, dat met de pandemie te maken heeft, zo gewelddadig bagatelliseren?,” stelt hij: “Iedereen zou boos moeten zijn hierover.”

Of “iedereen” die suggestie overneemt moeten we nog bezien. Maar iemand die in ieder geval zich aangesproken voelt, is Sylvana Simons, lijsttrekker van BIJ1 bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Zij vindt het niet kunnen dat de burgemeester van Berg en Dal een grappig bedoelde nep-doventolk heeft ingezet bij een video over carnaval in het coronasiezoen. De politica trekt zelfs de vergelijking met Zwarte Piet, wat – indachtig Sylvana’s ideologie – ongeveer net zo erg is als andere mensen die zaken op één lijn zetten met taferelen uit de Tweede Wereldoorlog. Simons stelt kort en krachtig: “Iemands uiterlijk of beperking is géén kostuum of punchline.”

De lokale carnavalsvereniging laat zich echter niet de les lezen vanuit woke-utopia Amsterdam: “Erger je niet aan alles, en neem een ander niet steeds de maat. Er zijn genoeg echte problemen in dit land,” vinden zij.