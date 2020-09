Sylvana’s BIJ1 danst de horlepiep nu Gouden Koets achter museumtralies gaat: ‘Mooi, een passende plek!’

Vanuit de BIJ1-partij van Sylvana Simons wordt uiterst tevreden gereageerd op het feit dat de Gouden Koets van Willem-Alexander en Maxima nu in een museum komt te staan. De beweging noemt het een “passende plek” en maakt zich niet druk om de teloorgang van een traditie.

Gisteren bereikte ook BIJ1, de partij waarmee Sylvana Simons in maart hoopt deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen, het nieuws dat na de voltooiing van de restauratie van de Gouden Koets in een museum tentoon zal worden gesteld. De partij, die ook campagne voert tegen Zwarte Piet en andere in hun ogen kwalijke tradities, is er erg blij mee. Op social media laat de momenteel alleen in de Amsterdamse gemeenteraad vertegenwoordigde beweging weten:

“Het verleden kun je niet veranderen. Geschiedenis kun je niet uitwissen. Maar je kunt er wel van leren. Mooi dat de gouden koets nu een passende plek krijgt.”

Die ‘passende plek’ is dus het Amsterdam Museum, een plek die vorig jaar besloot om ook de term “Gouden Eeuw” niet meer te bezigen. Dat werd besloten omdat de instelling “voor steeds meer mensen relevant” wilde zijn en een “stap wilde zetten” om “andere perspectieven op die tijd mogelijk te maken.” Of de Gouden Koets dan ook gewoon “Koets” gaat heten, zegt het museum niet.

Overigens staat nog niet vast dat de Gouden Koets definitief verdwijnt, en rept de RVD slechts over een “tijdelijke” museumopname. Politieke commentators gaan er echter vanuit dat het koninklijke rijtuig nooit meer in gebruik zal worden genomen.