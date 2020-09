Sylvana’s BIJ1 jokt over Akwasi-OvJ Vreekamp om dan te beweren dat ‘extreemrechts onze rechtsstaat beïnvloedt!’

“Stop de normalisering van extreemrechts,” stelt BIJ1 in een verkiezingsaffiche. Een oproep waar op zichzelf natuurlijk niet veel mis mee is, maar met de redenaties die leidden tot die oproep des te meer.

De verkiezingen komen eraan. Niet alleen voor het CDA dat nog altijd rollebollend over straat gaat, maar ook voor onvertegenwoordigde partijen die hopen nog een zeteltje te kunnen pakken in maart. Zoals BIJ1, het electorale vehikel van Sylvana Simons. Die club probeert Nederland te framen als een land waar racisme en discriminatie niet alleen aanwezig zijn, maar ook nog eens toenemen.

Dat gebeurt door de opmars van extreemrechts, zo luidt de consensus. En dus deed de partij er gisteravond via Twitter een provocatief schrijven uitgaan:

“We zijn op het punt gekomen waar een officier van justitie van een zaak wordt gehaald omdat zij tegen racisme is. Waar extreemrechtse bronnen zomaar worden overgenomen door journalisten. En waar extreemrechts onze rechtsstaat kan beïnvloeden. Onze democratie staat onder druk. STOP de normalisering van extreemrechts.”

De tweet grijpt terug op het feit dat Openbaar Ministerie-medewerker Jacobien Vreekamp van de zaak van racistische bedreigers van columniste Clarice Gargard is gehaald, omdat naar aanleiding van haar rol in de zaak-Akwasi bleek dat zij de schijn van belangenverstrengeling heeft laten bestaan. Waarom? Nou, ze zat in een bestuur met een Kick Out Zwarte Piet-voorman. Dat is op zichzelf niet verboden, maar als je dan ook nog moet beslissen in een zaak waarin rapper Akwasi heeft geroepen dat hij Zwarte Piet op z’n gezicht wil timmeren, én vervolgens beslists dat er een sepot komt?

Ja, je kan op je klompen aanvoelen dat dát geen zuivere koffie is. Als Akwasi had geroepen dat hij Pipo de Clown wilde aanvallen, was het heel iets anders geweest. Maar daar zowel de strafbare uitlating van Akwasi als de nevenfunctie van officier te maken hebben met het afschaffen van Zwarte Piet, krijg je dus zoiets als de schijn van belangenverstrengeling.

Dus ja, het zal best dat OvJ Vreekamp tegen racisme is. Vermoedelijk zijn alle officieren van justitie in heel Nederland tegen racisme. Trouwens, je hoeft er niet eens voor bij het Openbaar Ministerie te werken. Ondergetekende is tegen racisme. Wie is er eigenlijk voor racisme? Dat zullen maar heel weinig mensen zijn. Dat de partij van Sylvana Simons dit er dan ook bijsleept, is op z’n minst poltiek opportunistisch en ietwat oneerlijk.