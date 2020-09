Sylvana’s BIJ1 ziet naast Zwarte Piet nóg een volksvijand nummer één: billboards

Een nieuwe tegenstander voor BIJ1, de partij van Sylvana Simons. De partij bindt de Amsterdamse billboards de strijd aan en wil ze allemaal de stad uitjagen.

In corona- en criminaliteitsbrandhaard Amsterdam zijn de problemen zo goed als op. Althans, dat lijkt net zo als je kijkt met welk plan BIJ1 – de oppositiepartij van Sylvana Simons – nu groot uitpakt. Het is de partij een doorn in het oog dat de stad veel ondernemers telt die hopen nog een beetje geld te verdienen nu de toeristen wegblijven, en vindt dat dit het geëigende moment is om een grootschalige campagne tegen billboards in te zetten. Reclame-uitingen moeten de stad uit, schrijft de partij op Facebook:

“Op dit moment zijn er nog veel reclameborden in het straatbeeld te zien, zoals de verlichte borden (mupi’s) en de reclameposters bij tram- en bushaltes (abri’s). Dit levert een bron van inkomsten op voor de stad, maar geeft bedrijven met winstoogmerk nog altijd de teveel invloed op waar wij – en onze kinderen – in het straatbeeld aan worden blootgesteld. Daar wil BIJ1 zo snel mogelijk vanaf. Het stadsbestuur stelt nu voor om pas over zeven jaar de mupi’s af te schaffen en de abri’s misschien reclamevrij te maken. Dat moet echt eerder!”

De partij is wel blij dat dieren al niet meer afgebeeld mogen worden op de reclameposters, en jubelt het verdwijnen van “bierpaarden”. Ook neemt de beweging een voorbeeld aan de Franse stad Grenoble, waar billboards verboden zijn. De daarvoor verantwoordelijke wethouder inspireert Sylvana en de haren: “Volgens de wethouder is de vraag: wat voor wereldbeeld wil je kinderen meegeven? Een dat compleet beïnvloed wordt door valse informatie, manipulatie, of wil je vooral eerlijke informatie?”

Mocht BIJ1 het aanstaande maart tot de Tweede Kamer schoppen, dan gaat de partij ook werk maken van het uitbannen van billboards in heel Nederland. En ook krijgen zoekmachines te maken met de lange arm van de BIJ1-overheid: “We stellen voor om zoekmachines tot publieke dienst te maken,” schrijft de partij tot slot: “en Nederlandse telecombedrijven te verplichten deze optie standaard in te stellen.”