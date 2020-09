Tada! WILDERS SCHULDIG VERKLAARD: rechter beperkt de vrijheid van meningsuiting

Na zeseneenhalf jaar is er dan eindelijk een eind gekomen aan het slepende proces tegen PVV-leider Geert Wilders. Vanmiddag heeft de rechter besloten dat de “minder, minder, minder Marokkanen”-uitspraak van maart 2014 wel strafbaar was. Wilders krijgt vanwege z’n jarenlange leven als zwaarbeveiligde kluizenaar echter geen straf. Daarmee is de kous af, tenzij Wilders of het Openbaar Ministerie nog in cassatie willen bij de Hoge Raad.

Vanmiddag rond half twee begon de rechter dan eindelijk met het voorlezen van het langverwachte vonnis: was Wilders nu wel of niet schuldig in zijn proces?

Allereerst schoof hij poging van Wilders en zijn advocaat Geert Jan Knoops terzijde om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren wegens allerlei politieke bemoeienissen van onder anderen minister Ivo Opstelten. Uit niets zou blijken dat de VVD’er zich inhoudelijk met de vervolgingsbeslissing heeft bemoeid. En dus heeft het OM het ‘recht’ Wilders voor de rechter te dagen. De rechter acht het daarom geen politiek proces.

Daarna kwam de rechter toe aan inhoudelijke beslissingsgronden: was het racistisch om over “minder Marokkanen” te spreken? Het is in ieder geval beledigend, zegt het Hof. Daarna gebruikte de rechter veel woorden om Wilders te verwijten “onnodig grievend” aan het werk te zijn geweest met zijn minder Marokkanen-retoriek. Kortom: hij is schuldig aan groepsbelediging.

Haatzaaien was dan weer niet het geval, vervolgt de rechter. Wilders wilde zijn publiek niet aanmanen om zelf werk te maken van het regelen van “minder Marokkanen”, maar wilde slechts dat zijn partij dat politiek kon gaan regelen. Op dit punt volgt dus vrijspraak.

Ook volgt vrijspraak voor een eerder interview waarin Wilders op de Haagse markt al pleitte voor “minder Marokkanen.”

Eerder op de dag kreeg Wilders onder leiding van Thierry Baudet steun van een hoop Forum voor Democratie-politici. Kopstukken van die partij hoopten op een klinkende vrijspraak, schreven ze. Het was de “enige optie.” Behalve Wilders, hebben nu ook zij hun zin niet gekregen.