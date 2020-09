Te gek voor woorden! Boer voor €1000 op de bon geslingerd voor prachtige “ode aan de vrijheid”

Te absurd voor woorden! Een groot aantal boeren maakte op 5 mei een prachtig statement voor Bevrijdingsdag. Maar de overheid houdt kennelijk niet zo van eigen initatieven en greep deze week hard in: de boer wiens land gebruikt werd kreeg voor de actie een prent van €1000. Wegens het zogenaamd overtreden van corona-regels.

Wat is Nederland zo nu en dan toch een ongelooflijk vervelend land waar je meteen helemaal de graftakken wordt beboet als je ook maar een paar millimeter afwijkt van de normen.

Neem nu het initatief van een stel boeren, die op 5 mei met hun trekkers op het land van boer Thijs Wieggers in Gelderland een fakkel vormden. Het logo van het comité 4 en 5 mei, om het belang van vrijheid in ons land te onderstrepen. Een prachtig gebaar van een beroepsgroep die door hun harde werken heus wel weet wat vrijheid is – in hun beroep hebben ze dat niet zoveel.

Maar wat doet de Nederlandse overheid? Nou, die doet doodleuk gewoon dit:

“Volgens het Openbaar Ministerie zou het gaan om een verboden bijeenkomst, in verband met de coronamaatregelen. De boer keek op van de boete, zo laat hij weten aan Regio8. “Ik was geen organisator, ik heb alleen het land beschikbaar gesteld”, aldus boer Thijs Wieggers.”

Het is maar weer eens duidelijk dat niemand bij het Openbaar Ministerie ooit in een trekker gereden heeft. Want zo’n ding is niet alleen langzaam, maar ook groot en lomp. Als tientallen boeren in hun trekker zitten, dan houden ze echt wel anderhalve meter afstand. Ruimschoots. Echt geen reden om een boete uit te delen, dus.

Wieggers gaat dus vanzelfsprekend in beroep tegen de boete die hij kreeg voor zijn eerbetoon aan de vrijheid. Mocht die door de hogere rechter niet worden geschrapt, dan weet hij wel wat hij gaat doen: het hele bedrag in munten van slechts 1 eurocent betalen op de stoep van het CJIB in Leeuwarden. Wieggers: “Laat ze erin stikken, in die centen.” Hoppa!