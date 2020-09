Terreurclub Al Qaida neemt “crimineel Geert Wilders” in het vizier: ‘Neem wraak op hem, namens de Profeet!’

Ter ere van de negentiende verjaardag van 11 september besloot de islamitische terreurgroep Al Qaida nog maar eens duidelijk te maken waarom PVV-leider Geert Wilders met zoveel bewaking leeft. Moslims moeten hem, en een hele rij columnisten, gaan vermoorden. Zo schrijft de terreurclub.

Dat het Franse satirisiche weekblad Charlie Hebdo de anti-islamcartoons herplaatste, die ooit voor twee ISIS-gekken aanleiding waren om de halve redactie te vermoorden, ging er niet zo lekker in bij een club die zichzelf AQAS noemt. Dat klinkt als een software-ontwikkelaar, maar dat zijn ze niet. Ze produceren geen code, maar slechts een haatzaaiende letterbrij. Oh ja, en dood en verderf in het Midden-Oosten. Want AQAS is Al Qaida op het Arabische Schiereiland. En zij meenden wegens 11 september en de opnieuw gepubliceerde Charlie-cartoons dat het weer eens tijd werd voor zo’n goede oude oproep om mensen de keel door te snijden.

Dus zo geschiedde. De moordfanaten citeerden wat uit de Koran en riepen de moslims binnen en buiten Frankrijk op, “en ook onze lone wolves en leeuwen” om lekker bloederig huis te houden.

Specifiek: “We sporen hem aan om wraak te nemen voor de Profeet, mogen vrede en zegeningen van Allah op hem rusten, en sterven terwijl zijn eer wordt verdedigd.” Ook werden de twee massamoordenaars die in 2015 de Charlie Hebdo-redactie om zeep hielpen “helden” genoemd, en moesten moslims vooral hun voorbeeld volgen.

In de laatste alinea wordt ook nog geroepen dat de Franse cartoonisten niet de enigen zijn die moeten worden geëxecuteerd; ook enkele Scandinavische striptekenaars waaronder Kurt Westergaard. Oh, en “de Nederlandse crimineel Geert Wilders.”

Die laatste is voor degenen die denken dat het tijd wordt om de beveiliging van de PVV’er eens op te heffen.