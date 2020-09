Thierry Baudet juicht de pannen van het dak: ‘Hiddema GAAT DOOR in Tweede Kamer, FOUR MORE YEARS!’

FVD-voorman Thierry Baudet beschouwt zichzelf vandaag een gelukkig man: z’n mede-Kamerlid Theo Hiddema gaat op voor een nieuwe termijn in de Tweede Kamer. De oppositieleider is in de wolken met de beslissing van zijn “beste Kamervriend.”

Vandaag staat in De Telegraaf een groot interview met de tweede man van FVD, Theo Hiddema. Hiddema snijdt tal van thema’s aan. Zo komen Willem Engel (“moet niet bij mij wezen als hij steun zoekt”), de motiewaanzin van carrièrepolitici (“de grootste bullshit”), de ziektemeldingen onder agenten (“zo gepiept”), het opportuniteitsbeginsel van het OM (“gemakzucht”), drillrappers (“nemen geen verantwoordelijkheid”) en uiteraard zijn kater Bram.

Maar het belangrijkste nieuws in het artikel is het feit dat FVD’er Hiddema – inmiddels 76 lentes jong – zich aanmeldt voor nog vier jaar politiek in de Tweede Kamer, naar eigen zeggen voor de arbeidsvreugd.

Dat klinkt zijn partijleider als muziek in de oren, die voor die beslissing alvast de champagne ontkurkt. Thierry Baudet noemt het relaas in De Telegraaf een “mooi, oprecht interview met mijn beste Kamervriend” en juicht over de beslissing door te gaan: “HIJ GAAT DOOR! Four more years!” Mede dankzij Hiddema is Forum daardoor een “topteam,” voegt hij er in een hashtag achteraan.

Ook heeft Baudet nog een gebbetje in de aanbieding, want het Telegraaf-artikel noemt ook de leeftijd van de voormalige advocaat (76). Baudet: “Ook leuk dat ze bij de Telegraaf het aantal Kamerzetels dat ze ons toewensen meteen in de kop hebben gezet.” Boem.