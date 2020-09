Thierry Baudet valt plotselinge kernenergie-bekering VVD aan: ‘Verkiezingsretoriek! Waarom niet afgelopen 10 jaar?’

FVD-leider Thierry Baudet gelooft helemaal niets van de plotselinge draai van de VVD om nu ineens vol in te zetten op kernenergie om een doorbraak te forceren in de klimaatcrisis. Het Kamerlid noemt het “verkiezingsretoriek” en wijst daarop dat de liberalen inmiddels al heel wat jaar aan de macht zijn.

Een groot interview met VVD-Kamerlid Mark Harbers in het Algemeen Dagblad vandaag. De liberale parlementariër (en gesjeesd staatssecretaris) vindt dat het tijd wordt dat Nederland serieus gaat investeren in kernenergie. Harbers: “Met alleen zon- en windenergie gaan we het niet redden om in 2050 de klimaatdoelen te halen. […] Ik wil ook geen rommellandschap, volgeplempt met windmolens en zonneweides.” Conclusie: “Kernenergie is gewoon keihard nodig.”

Opmerkelijke woorden, want vanaf de Kunduz-coalitie van 2012 heeft de VVD consequent ingezet op meer zonnepanelen, windmolens en zelfs biomassacentrales. FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet gelooft dan ook niet veel van die plotselinge kernenergie-ambities van de partij van Mark Rutte. Hij laat weten:

“Verkiezingsretoriek. Als de VVD dit meende, waarom dan niet in de afgelopen tien jaar – waarin die partij de premier leverde! – hierop ingezet?”

Het is een aanval die FVD de laatste tijd vaker doet op de VVD: rechtse praatjes ophangen als er weer verkiezingen aankomen, maar daarna weer vier jaar lang (centrum-)links beleid uitvoeren.

Europarlementariër Rob Roos doet ook een duit in het zakje, en meent in de kernenergie-ommezwaai van de VVD een wil te ontwaren om na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 over rechts te regeren. Roos: “Om te voorkomen dat het toch weer alleen verkiezingsretoriek is, kunt u beter FVD stemmen. Dan nemen wij ze wel op sleeptouw.”

Nou, kijk eens aan! Een nucleaire verkiezingsbelofte van Forum voor Democratie.