Tunahan Kuzu: ‘Geert Wilders is een veroordeelde crimineel die alle moskeeën van Nederland moet stofzuigen!’

Als het aan de afgezwaaide DENK-voorman Tunahan Kuzu ligt, gaat PVV-voorman Geert Wilders alle moskeeën in het land “netjes” stofzuigen. De voormalige fractievoorzitter staat ook open voor het idee dat het Kamerlid de wc’s in de mohammedaanse gebedshuizen gaat schrobben, laat hij weten.

Uiteraard heeft de vrijdag geëindigde rechtszaak van het Openbaar Ministerie tegen PVV-leider Wilders ook in Den Haag de tongen flink losgemaakt. Toch was inhoudelijk commentaar voor sommigen politici te hoog gegrepen. Zoals Tunahan Kuzu, die eerder dit jaar het DENK-fractievoorzitterschap overdroeg aan Farid Azarkan, omdat hij zelf met z’n tengels aan stagiaires had gezeten.

Kuzu liet op Twitter quasi-komisch weten dat hij “overigens” vindt dat “elke veroordeelde crimineel een tweede kans verdient,” aldus de gevatte opmerking: “Ook Geert W. als hij netjes alle moskeeën in Nederland gestofzuigd heeft.” Kuzu was zo enorm blij met z’n Twittergrap, dat hij deze ook nog even op Facebook deelde.

De achterban van Kuzu werd wel enthousiast van het idee dat een Kamerlid van een andere partij dwangarbeid moest gaan verrichten. Enkelen kwamen zelfs met hun eigen suggesties. Dubai-fan Hakima Houri had een ideetje: “Stofzuigen is te mild, ik zou hem alle toiletten laten schoonmaken 🤭,” schreef ze. Kuzu vond die straf voor Wilders ook wel de overweging waard, en beloonde Hakima’s hersenspinsel met een duimpje omhoog.

DENK en Wilders liggen al sinds de geboorte van de eerstgenoemde partij in de clinch. Vorige maand nog wilde de jongerenorganisatie van DENK de PVV-politicus nog verbannen naar Hongarije.