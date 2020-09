Vakbond FNV vindt zichzelf opnieuw uit als pro-migratieclub: “Neem eerlijk aandeel in opvang vluchtelingen Moria!”

Een groot scala aan maatschappelijke organisaties doet vandaag de oproep aan het kabinet om véél meer Moria-vluchtelingen uit Griekenland te halen. Het huidige vluchtelingenregime van Europa is “falend beleid,” vindt onder andere de arbeidersvakbond FNV. Dus moet Nederland “nu handelen” door flink meer migranten van Lesbos naar Nederland te halen.

De dagen dat vakbond FNV zich nog exclusief inzette voor rechten van de Nederlandse arbeidersklasse liggen lang en breed achter ons: tegenwoordig is de vertegenwoordigers van werknemers vooral bezig met internationaal beleid, zo kunnen we afleiden uit een oproep die vandaag in het Algemeen Dagblad, Trouw en De Volkskrant geplaatst werd. Samen met tientallen andere organisaties en privé-personen wil FNV dat Nederland veel meer vluchtelingen uit Moria haalt, waar onlangs een vluchtelingenkamp afbrandt. Nederland wil er nu 100 opnemen – en dat zijn er veel te weinig, aldus FNV en co.

Ook moet Nederland meer humanitaire hulp verstrekken aan de migranten die gestrand zijn op het Griekse eiland en een Europees migratiepact (‘Marrakesh 2.0’) afspreken “om te voorkomen dat dit soort rampen zich in de toekomst blijven voordoen.”

Behalve FNV hebben ook enkele migratie-organisaties de oproep ondertekend, zoals Stichting Vluchteling en GroenLinks.

Maar ook zijn er een hoop vreemde eenden in de bijt, zoals zowel de koepelorganisaties van bijna alle kerkelijke gezindtes – waaronder ook de katholieken en de protestanten -, de feministische organisatie Clara Wichmann en de Marokkaanse Ouderenbond. Eén ondertekenende club snappen we dan wél weer heel goed: Vereniging Asieladvocaten & Juristen Nederland. Logisch, natuurlijk: zij ruiken handel.