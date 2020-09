Video! Baudet legt uit hoe hij de massale bootmigratie wil stoppen: “Vlootblokkade in de Middellandse Zee!”

FVD-leider Thierry Baudet vindt het de hoogste tijd om de Middellandse Zee te gaan blokkeren voor de schepen van mensensmokkelaars. Doel is zo om de enorme toevloed van bootmigranten eindelijk een halt toe te roepen. “Heel simpel,” meent de Forum-fractievoorzitter.

Een vlootblokkade in zee kan migratie uit Afrika en het Midden-Oosten tegenhouden, stelt @thierrybaudet, @BramvanojikGL ziet meer in andere oplossingen @ditisdedag pic.twitter.com/zjoLSQqrcT — NPO Radio 1 (@NPORadio1) September 24, 2020

Het wordt de hoogste tijd om te beginnen met het terugdringen van immigratie uit het Midden-Oosten en Afrika. Dat zei Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet gisteren bij Radio 1, in het EO-programma Dit is de dag. Tegen presentator Tijs van den Brink ontvouwde het Kamerlid zijn ‘heel simpele’ oplossing om de migratie via het zuiden een halt toe te roepen:

“Ik zou dit nationaal doen. En dat betekent dat je een vlootblokkade in de Middellandse Zee legt, je houdt al die boten tegen. Er komt dan geen boot meer over de zee. En alle landen die zelf graag mensen willen opnemen, die kunnen dat doen.”

Ze mogen ze gaan halen, antwoordde Baudet bevestigend op een vraag van Van den Brink. Nederland is daar in ieder geval niet bij, zegt Baudet: “Ik vind van niet.”

Het plan van het Kamerlid past in zijn verdere visie op immigratie, en Baudet somde dan ook nog enkele andere migratiegerelateerde beleidspunten op die hij ook graag zou doorvoeren, waaronder het zeer strikte Australische immigratiemodel en opvang in de regio voor de échte vluchtelingen.

Uiteraard vond GroenLinks dat niet zo’n goed plan, en wilde Kamerlid Bram van Ojik vooral benadrukken dat Baudet “levensgevaarlijk” bezig was, maar ook een “totaal onbegaanbare weg.” Ook zou er “binnen een dag oorlog” komen. De FVD’er wees de suggestie echter van de hand, en riep het voorbeeld van Israël in: die hebben hun kustlijn afgesloten met behulp van drones, hield hij Van Ojik voor. Zonder dat er dus gevochten hoeft te worden op zee.