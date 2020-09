Video! Forum voor Democratie ontvouwt grootse toekomstplannen: +20% inkomen, vrij van Brussel en massa-immigratie

Vandaag op Prinsjesdag zal Koning Willem-Alexander namens het door Rutte (VVD) voorgezeten kabinet een Troonrede uitspreken. Thierry Baudet (FVD) komt namens Forum voor Democratie met een héél andere toekomstvisie. Eentje die een stip op de horizon voor 2040 zet. “Onze visie. Een wérkelijk alternatief voor het huidige beleid,” omschrijft Baudet zijn video.

In 2040 is Nederland getransformeerd tot een totaal ander land. Dat is althans de droom van FVD-voorman Thierry Baudet. Hij sprak die onlangs al uit op een FVD-evenement in Arnhem, maar vandaag verpakte hij die boodschap ook in een handige video – precies op tijd voor Prinsjesdag én het begin van de lange verkiezingscampagne voor 2021.

Baudet blikt in de video – die vanuit het perspectief van het Nederland in 2040 is gemaakt – terug op twintig buitengewoon succesvolle jaren. Niet alleen wist hij de NPO te hervormen waardoor echt neutrale nieuwsgaring weer kon plaatsvinden, maar ook werd een referendum over de Nexit gehouden – en prompt gewoon door het eurosceptische kamp. Buiten de EU is Nederland uitgegroeid tot een wereldspeler van formaat, die zich kan meten met de VS en China. Bovendien zijn alle problemen met energie opgelost: state-of-the-art thoriumreactoren voorzien heel het land van goedkope energie. Als klapper op de vuurpijl heeft iedereen 20% meer inkomen in de portemonnee, en zijn de grenzen gesloten voor kansarme migratie.

Boem. In maar liefst vijf minuten komt de hele mikmak voorbij. Thierry Baudet is grenzeloos optimistisch over wat er allemaal mogelijk is. Maar dan moet het roer wel om, zo legt hij uit op social media. Hij schrijft: “Hoe wilt u dat Nederland er over iets langere tijd uitziet? Welk toekomstscenario spreekt u aan? Wilt u doorgaan met massale immigratie, 1.000 miljard voor “klimaat” en Europese eenmaking (zoals het kartel wil)? Of kiest u liever voor ons alternatief?” Ook moet er worden afgerekend met de “ravage van Rutte” die hij eerder deze week ook al hekelde.

Of Nederland Baudet volgt in zijn toekomstdroom, zullen we zien in maart 2021 als alle 150 Kamerzetels herverdeeld worden bij de verkiezingen.