VIDEO. Jan Roos pakt Sylvana Simons (BIJ1) en Zihni Özdil (ex-GL) aan: ‘Waardeloze figuren!’

Jan Roos heeft in een filmpje hard uitgehaald naar de Amsterdamse politica Sylvana Simons en het voormalige GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil. Hij noemt de twee linkse volksvertegenwoordigers allebei een ‘waardeloos figuur’, nadat Özdil geld had betaald om Roos een compliment te laten uitdelen aan Simons.

Naar aanleiding van de actie van verschillende nationale beroemdheden om het coronavirus verder links te laten liggen, ontdekte een groep social media-gebruikers de website ShoutOut.vip. Daar kan je een beroemdheid (zoals Raymond van Barneveld, Emile Ratelband of Tom Coronel) voor enkele tientjes een zelfgeschreven boodschap laten uitspreken.

Voormalig GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil besloot de proef op de som te nemen en een dergelijke boodschap te kopen. Hij betaalde €50 om Jan Roos, tevens columnist bij deze website, een tekst te laten verkondigen. “Als Ronald Giphart er zo op neerkijkt, ga ik die influencerwereld maar eens goed onderzoeken. Zonder vooroordelen,” zo liet hij weten. En Özdil wilde graag de volgende tekst van Roos horen:

“Beste Sylvana Simons, bedankt voor al je goede werk. Je bent een inspiratie voor alle Nederlanders.”

Jan Roos maakte daarop een filmpje, maar sprak de gevraagde frase niet uit. In plaats daarvan deed hij neerbuigend naar Özdil die hij “vriendje” noemde, en noemde de BIJ1-politica geen inspiratie, maar een ‘waardeloos figuur’: “Net als jij.” Als Özdil z’n geld terugwilde, moest hij maar gaan klagen bij ShoutOut, daagde de columnist hem uit.

Özdil gaf gehoor aan die oproep en besloot inderdaad om een klacht in te dienen bij de BN’ers-website. Özdil laat weten dat hij vindt dat Roos zijn verzoek ‘niet heeft ingewilligd’, maar in plaats daarvan “een scheldfilmpje gemaakt.” Jan Roos tot slot: “Wat een enorme flapdrol is dit figuur. Hahahahahahahaha.”