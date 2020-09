VIDEO! ‘Ravage van tien jaar Rutte’ gesloopt door Thierry Baudet: “Over de hele linie een enorme kaalslag!”

In een nieuwe aflevering van het FVD Journaal heeft de politiek leider van de naamgever van het nieuwsprogramma fel uitgehaald naar zijn grote electorale concurrent: premier Mark Rutte. In de tien jaar dat hij aan de macht is heeft hij op vrijwel elk dossier een “ravage” aangericht, zo betoogt Baudet. “Ongekend,” legt hij uit.

Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen moeten nog volgen, maar FVD-leider Thierry Baudet heeft alvast hard uitgehaald VVD-leider en minister-president Mark Rutte. In het podium dat zijn eigen partij hem verschaft via het FVD Journaal veegde de parlementariër de vloer aan met de liberale voorman. Iemand die op vrijwel elk denkbaar dossier Nederland achteruit heeft laten gaan, zegt hij in de livestream. Baudet spreekt dan ook over de “ravage van tien jaar Rutte,” een echo naar de “puinhopen van acht jaar Paars” die Pim Fortuyn in 2002 op de politieke agenda zette.

Met een groot aantal grafieken legt Baudet uit hoe hij tot zijn conclusie is gekomen. Allereerst toont de oppositieleider een grafiek waarin te zien is hoeveel niet-Westerse allochtonen sinds 2010 richting Nederland zijn verkast. Dat zijn forse aantallen: meer dan 750.000 in een decennium tijd. “Dat botst echt” op cultureel vlak, zo houdt het Kamerlid de kijker voor.

Vervolgens verschijnt een nieuw staatje, deze keer met de titel “Woningtekort stijgt naar ongekende hoogte.” Die is in 2010 ieder jaar steeds erger geworden. Inmiddels gaan we richting de 300.000 woningen die we in Nederland gewoon missen om de gehele bevolking op een ordentelijke manier te huisvesten. Baudet linkt dat direct aan de vorige grafiek: “Dat komt natuurlijk direct omdat die grenzen openstaan.” En dat is “echt het beleid van Rutte geweest.”

Ook de adembenemende jaarlijkse stijging van gemiddelde zorgpremie wordt door Baudet onder de “desastreuze gevolgen” van het Rutte-beleid geschaard. Alleen in 2014 is een daling te zien geweest: maar daarna stegen de jaarlijkse kosten van Nederlanders aan de zorgverzekering weer hard: tot meer dan €1400 per jaar. “Ongekend,” zegt Thierry Baudet. Die stijgende lijn wordt onmiddellijk afgezet tegen een dalende: een met de titel “Duizenden ziekenhuisbvedden wegbezuinigd.” “Je krijgt dus ook nog eens minder waar voor je geld,” aldus Baudets cynische conclusie.

Baudet gaat verder met nog een andere grafiek: de gemiddelde energierekening steeg hard, van €1600 naar bijna €2200. De collectieve belastingdruk schoot ook omhoog, van 35% tot 38,8% in 2019. “We zouden allemaal €1000 krijgen,” schamperde Baudet. Daarna volgden de prijsstijging van boodschappen (+16,7%) en huurprijzen (+26,5%). Het aantal boerenbedrijven daalde van zo’n 70.000 naar minder dan 55.000. Rutte heeft ze “structureel weggepast,” merkt de FVD-fractievoorzitter op. De EU-contributie steeg tot bijna €10 miljard, en zo gaat het Kamerlid maar door, om uiteindelijk te besluiten met een grafiek waaruit blijkt dat het aantal verkrachtingen tijdens het bewind van de kabinetten-Rutte bijna is verdubbeld.

De FVD’er besluit dan ook: “Eigenlijk zie je over de hele linie een enorme kaalslag. Het is echt een ravage. Ze hebben tien jaar lang geld uitgegeven aan klimaatplannen die onzinnig zijn, aan de Europese Unie waardoor ons geld naar Zuid-Europa wordt geëxporteerd. En ook heel veel immigratie toegelaten, wat ook heel veel geld kost en ook heel veel druk geeft op de veiligheid,” zegt Baudet: “In mijn ogen hebben we tien jaar buitengewoon slecht beleid achter de rug.” Afsluitend: “Echt een ravage.”