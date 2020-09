Video! Thierry Baudet: ‘Links is extreem intolerant! Cancel culture, geen podium geven… op rechts leukere mensen’

In een nieuw video-interview met de omroep PowNed blikt Thierry Baudet terug op zijn tijd bij de roze omroep, maar beschouwt ook de politiek van vandaag de dag. Rechtse mensen zijn veel leuker, concludeert de FVD-leider. Links is daarentegen echter “extreem intolerant.”

Ter ere van het tienjarig bestaan van de omroep PowNed heeft Thierry Baudet, ooit vaste bijdrager van het rebelse medium, een interview gegeven vanaf de bank op zijn fractiekamer. Baudet stipt meerdere zaken in het vraaggesprek, terwijl hij tv-beelden uit 2015 tot en met 2017 voorgeschoteld krijgt.

Ten eerste staat hij nog altijd achter zijn complimenten voor Jesse Klaver die hij in 2015 uitdeelde, maar ook benadrukt hij dat hij toch wel een beetje te naïef is geweest door te denken dat hij in Nederland zo eenvoudig een culturele ‘revolutie’ zou kunnen ontketenen. Maar na meer dan drie jaar in de Kamer te hebben gezeten, kan hij nu ook wat vergezichten plegen over de staat van de staat van de parlementaire democratie in ons land. Baudet:

“Links is extreem intolerant. Links doet niet wat rechts altijd wél doet: rechts wil altijd hoor en wederhoor, ‘laten we in discussie gaan’, enzo. Daarom ben ik ook rechts, want het zijn veel leukere mensen. Maar wat links altijd doet is mensen uitsluiten, cancel culture, dus op universiteiten: dat mág niet. Bij subsidies: dan krijg je géén subsidie meer. Televisieprogramma: daar moeten we geen pódium aan geven.”

Verder benadrukt Baudet nog altijd dat Nederland een land is dat ‘gered’ dient te worden, en dat zijn politieke strijd nog altijd lang niet voorbij is. Daar kleven ook bepaalde veiligheidsrisico’s aan, zo bevestigt de FVD-voorman aan de PowNed-interviewer: “Die accepteer ik.”