Video! Thierry Baudet pakt Koning aan op Troonrede: ‘Discours van zelfhaat en institutioneel racisme!’

FVD-leider Thierry Baudet was het niet eens met de Troonrede zoals die gisteren door de Koning werd uitgesproken op Prinsjesdag. Sterker nog, hij betreurt het dat de Koning meegaat in het “discours van zelfhaat”. In een optreden in Jinek legt de fractievoorzitter uit hoe hij tot die conclusie is gekomen.

.@thierrybaudet reageerde op de troonrede van de koning, waarin hij racisme aanhaalde als onderwerp. “De koning gaat mee in het discours van zelfhaat en institutioneel racisme.” @LodewijkA ging erover met hem in discussie. #jinek pic.twitter.com/iSPhztHLTq — Jinek (@Jinek_RTL) September 15, 2020

De PVV maakte gisteren niet veel woorden vuil aan de troonrede: die leek wel geschreven door D66, aldus de korte reactie van Wilders. Bij Jinek liet Thierry Baudet gisteravond echter langer van zich horen, door in te gaan op waarom die Troonrede dan zo’n redeloos linkse toespraak was.

Het was een “verzameling platitudes,” vertelde hij in het tv-programma van de blonde RTL-ster. Er werd flink wat tekst gewijd aan racisme, wat – in de optiek van Baudet nogal een overschat probleem is in Nederland. De FVD-voorman maakt het punt dat hij in z’n hele leven nog nooit iemand is tegenkomen die zegt of schrijft dat je mensen anders moet behandelen op basis van hun naam of huidskleur. Om er direct aan toe te voegen: “Behalve dus linkse mensen, die vinden dat via quota en zo er allemaal positieve discriminatie moet zijn.”

Dat de Koning zich in de Troonrede toch uitgebreid meent te moeten uitspreken over racisme en discriminatie, acht Baudet onverstandig. Het wekt de indruk dat Nederland daadwerkelijk flink racistisch is – ten onrechte, meent het veelbesproken Kamerlid: “Nederland is een ongelofelijk tolerant en open land.”

Liever had Baudet iets gehoord over de massale immigratie en vindt hij ook dat Nederlanders “wel eens wat trotser zouden mogen zijn op wie wij zijn en wat we bereikt hebben.” Dat deed de koning dus niet, en “gaat hij mee in het discours van zelfhaat en institutioneel racisme.”

Nou. Bam, rechtse kritiek in een talkshow. Op de Troonrede dus. PvdA-leider Lodewijk Asscher was er duidelijk even beduusd van en kon alleen even uitbrengen: “Nou, het is geen discours,” zei hij: “Het gaat erover dat mensen moeilijker een huis krijgen.” Uh, ja hoor!