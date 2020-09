Voor verantwoordelijkheid vluchtende Rutte ploft mondkapjesplicht op bord van winkeliers

De minister-president heeft tijdens zijn persconferentie vanavond bekendgemaakt welke nieuwe coronamaatregelen vanaf morgen van kracht zullen zijn. Voor bepaalde sectoren – zoals de horeca – wordt vrij ingrijpend gehandeld. Maar andere sectoren worden ronduit afgescheept met onduidelijk en dubbelzinnig beleid. De winkeliers hebben het hierbij het zwaarst te verduren.

Natuurlijk was vanmiddag – traditiegetrouw! – de hele lijst met nieuwe coronamaatregelen allang uitgelekt. De persconferenties die ’s avonds volgen zijn dan ook niet veel meer dan een ‘kijk mij eens een sterke leider zijn’-momentje van premier Rutte en minister De Jonge.

Toch zat er vanavond één brokje nieuws tussen: het kabinet gaat shoppers adviseren om een mondkapje te dragen – meer niet. Maar winkeliers mogen nu wel klanten weigeren die zich niet aan een dergelijke maatregel houden. Let op de bewoording: mogen. Ze hoeven het niet.

Op die manier worden winkeleigenaren op een uiterst onwenselijke manier ineens de handhavingsketen ingetrokken. Niet de overheid, maar ondernemers moeten ineens beslissingen gaan nemen aangaande de landelijke bestrijding van het coronavirus. Nogal vreemd: zijn winkeliers hiervoor opgeleid of deskundig in? Nou ja, misschien dat er bij een drogist wat mensen met paramedische kennis rondlopen, maar over het algemeen natuurlijk niet.

Sterker nog: het kabinet schuift op deze wijze de eigen verantwoordelijkheid aangaande een potentiële mondkapjesplicht door naar een sector die nu moet gaan beslissen tussen de eigen omzet, of de volksgezondheid.

Het is weer eens een typisch staaltje Mark Rutte-beleid: alles vrijblijvend, en de verantwoordelijkheid afschuiven op een sector die ver buiten de overheid staat. En dat alles gestoeld op een grenzenloos VVD-achtig optimisme dat de maatschappij een feilloos werkend zelfreinigend vermogen heeft, en daarbij totaal geen aansturing van bovenaf bij nodig heeft.

Het is dus ongelofelijk, maar helaas wel waar: zeven maanden COVID-19 in Nederland, en ons land wordt nog altijd geleid door een naïeve wensdenker. Wee dit land!