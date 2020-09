VVD dan eindelijk door de pomp: nationale mondkapjesplicht in winkels en horeca

Het hing al even in de lucht, maar na het coronadebat van vandaag is het hoge woord dan eindelijk eruit: er komt een landelijke mondkapjesplicht in zoveel mogelijk publieke binnenruimtes, in ieder geval in supermarkten en horeca. Dat is de uitkomst van het kamerdebat waar de VVD na veel gedoe en gemor zich dan eindelijk aansloot bij partijen als de PvdA die dit al langer roepen.

Dat konden we horen uit de mond van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff:

“VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil dat er een landelijk advies of een landelijke plicht komt om mondkapjes te dragen in binnenruimtes, zoals winkels en horeca. Ook regeringspartij D66 wil dat het huidige mondkapjesadvies – dat alleen geldt in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de regio Eindhoven – wordt uitgebreid. Daarmee is er nu een Kamermeerderheid voor een landelijke richtlijn.”

Bereid u dus maar voor: mondkapjes niet alleen in de tram of bus, maar ook bij de kapper, de groenteboer, bij het kopen van kleding of zelfs in een restaurant. Nederland gaat de komende tijd aan de mondkapjes: dus – gratis tip van het huis! – wees er op tijd bij met het aanleggen van een voorraad zodat u altijd de deur uit kan voor een geplande of zelfs onverwachte boodschap.

