Wat is een autoverzekering en welke aanvullende opties bestaan er?

Goed, laten we beginnen met het opsommen van wat feiten. Heb je enig idee met hoeveel personen we op dit moment in Nederland vertoeven? De bevolkingsteller van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leert ons dat we in september 2020 bijna de 17.500.000 inwoners aantikken.

Hoeveel van hen zijn in het bezit van een wegvoertuig denk je? Als je wel eens in de file staat heb je het idee dat iedereen er een heeft, maar dat is (gelukkig) niet zo. Begin 2019 registreerde de RDW (Dienst Wegverkeer) 12,7 miljoen wegvoertuigen, waarvan 8,5 miljoen personenauto’s. Je kunt je voorstellen dat met een dusdanig aantal, een ongeluk in een klein hoekje schuilt.

Ben je daarom eigenaar van wegvoertuig, dan ben je wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering, in de volksmond ook wel bekend als de WA-verzekering, af te sluiten. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende verzekeringen mogelijk. In dit artikel vertellen we je precies wat dit inhoudt en waarvoor je verzekerd bent.

Waarom een WA-verzekering?

WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verzekering vergoedt de door jou aangebrachte schade aan personen en / of eigendommen. Deze wet is in het leven geroepen om de benadeelde partij te beschermen tegen kosten die veroorzaakt worden door een ander.

Wanneer je een auto koopt heb je 28 dagen de tijd om een WA-verzekering af te sluiten, waarna je een waarschuwingsbrief ontvangt van de RDW. Geef je hier geen gehoor aan en neem je onverzekerd deel aan het verkeer, loop je dus net als bij het plaatsen van bijvoorbeeld sportweddenschappen willens en wetens een bepaald risico.

Ten eerste riskeer je een megaboete van het RDW. Ten tweede, en dat is veel erger, loop je de kans schade aan te richten aan derden. Zonder verzekering zal de tegenpartij alias de benadeelde de schade op jou verhalen. Weet je ook meteen waar je vermoedelijk de rest van je leven voor werkt.

WA plus verzekering (beperkt casco)

Deze uitbreiding op de reguliere WA-verzekering vergoedt niet alleen schade die is toegebracht door anderen, maar keert ook uit wanneer extreme weersomstandigheden of schade door dieren de oorzaak zijn. Wat hier eveneens is opgenomen is ruitschade, brandschade en diefstal.

Belangrijk om te weten is dat schade aan je eigen auto die is veroorzaakt door een aanrijding, evenals vandalisme zoals lekgestoken banden in de regel niet gedekt worden door de WA en / of de WA plus verzekering. In de meeste gevallen dien je dus de portemonnee te trekken, tenzij je allrisk verzekerd bent.

De allrisk verzekering (WA + volledig casco)

Deze variant hanteert simpelweg de meest uitgebreide dekking. Het belangrijkste verschil tussen de allrisk en de twee eerder genoemde verzekeringen, is dat er in dit geval meer oorzaken worden gedekt die schade aan je eigen voertuig kunnen aanrichten.

Hoewel de naam wellicht doet vermoeden dat je overal voor verzekerd bent, is dat niet het geval. Zaken die in ieder geval nooit binnen de dekking vallen zijn:

Schade die is ontstaan nadat is gebleken dat de veroorzaker ten tijde van de gebeurtenis onder invloed was van alcohol en / of drugs.

Slijtage na verloop van tijd.

Schade die opzettelijk is toegebracht.

Afschrijving / waardevermindering aan het voertuig.