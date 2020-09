Weer een traditie foetsie! Gouden Koets van Prinsjesdag verdwijnt naar een museum

Het oude Nederland verandert snel. Nadat Zwarte Piet nu kopje onder gaat, lijkt ook de Gouden Koets waarin Koning Willem-Alexander op Prinsjesdag van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal rijdt voorgoed te worden verbannen naar de mestvaalt van de geschiedenis. Na de restauratie komt het rijtuig namelijk in een museum te staan.

We kunnen ons allemaal heel druk maken over de tweets van rapper Akwasi, maar in feite heeft de hiphopartiest z’n allang gekregen: Zwarte Piet is een traditie die binnen een paar jaar helemaal verdwenen zal zijn – vervangen door de roetveegpiet of door… rare glitterende vissershoedjepieten (als je in Eindhoven woont).

Maar Zwarte Piet is niet de enige traditie die het huidige tijdsgewricht niet lijkt te gaan overleven. Ook de Gouden Koets van de Koning wordt vanwege vermeend racisme verbannen naar een museum. De restauratie van het door paarden getrokken voertuig is volgend jaar afgerond, maar zal niet onmiddellijk weer in dienst worden genomen van de Koninklijke familie. Integendeel, de Koets kan zich opmaken voor een tochtje naar het museum:

“De Gouden Koets keert volgend jaar na de restauratie niet terug naar de Koninklijke Stallen in Den Haag, maar is vanaf juni tot november in het Amsterdam Museum te zien. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt. De afgelopen jaren kwam de koets onder vuur te liggen vanwege vermeend racisme op het zijpaneel ‘Hulde der koloniën’. Daarop is een witte vrouw op een troon te zien met daaromheen mensen met een donkere huidskleur die voor haar buigen en geschenken aan haar voeten leggen.”

De verplaatsing is in eerste instantie slechts ‘tijdelijk’. Maar of dat ook echt zo zal zijn…?

In de pers zijn ze er echter al over uit. Waar Telegraaf-verslaggever Alexander Bakker nog ietwat voorzichtig vraagt: “Begin van het einde?”, verklaart AVROTROS-journalist Remko Theulings de traditie alvast dood: “Die zien we nooit meer terug op Prinsjedag, denk ik zo.” NOS-correspondente Kysia Hekster is het daarmee eens: “Ik verwacht het niet.” Telegraaf-columniste Marianne Zwagerman is er zelfs ronduit blij mee, schrijft ze: “Enige juiste besluit,” reageert ze op de aankondiging dat het rijtuig in een museum terechtkomt: “Had het ding al 50 jaar moeten staan.”