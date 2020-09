Woke-feministische VN-baas draait door: ‘Corona-pandemie laat zien: millennia aan patriarchaat beschadigt iedereen!’

Het coronavirus is een hoop dingen, maar voor opportunistische politici voornamelijk één ding: een manier om hun langgekoesterde wensen, plannen en retoriek door te duwen. Voorbeeld nodig? In werkelijkheid is dit slechts een (zeer erge) gezondheidsepidemie, maar als we de feministische VN-secretaris Generaal António Guterres moeten geloven, is dit een soort oercomplot van het patriarchaat.

Veel politici en beleidsmakers zullen het niet toegeven, maar de meest opportunistische van hen moeten ergens stiekem toegeven dankbaar te zijn voor het verschijnen van het coronavirus. Het geeft ze namelijk een excuus om dingen die ze eigenlijk toch altijd al vonden met meer autoriteit te brengen. Want het coronavirus, ja jongens, toont dus echt aan dat het tijd wordt voor een basisinkomen, het einde van het kapitalisme of het sluiten van grenzen.

Ook de Verenigde Naties doen mee aan dit corona-opportunisme, zo kunnen we opmaken uit een tekst die secretaris-generaal António Guterres uitsprak op een online videoconferentie. Guterres vindt namelijk dat corona heeft blootgelegd hoe een “door mannen gedomineerde maatschappij” aan “iedereen” schade berokkent. En dankzij dat virus “weten we allemaal” nu dat dat ook echt zo is.

Ja, ook jij weet dat het in woke en feministische complotidee van een ‘patriarchy’ héél erg echt is. Allemaal dankzij dat dekselse virus:

“The pandemic is only demonstrating what we all know: that millennia of patriarchy have resulted in a male-dominated world with a male-dominated culture which damages everyone – women, men, girls and boys.”

Guterres sprak de tekst uit op 31 augustus, maar de Verenigde Naties vonden het kennelijk zo mooi dat het gisteren nog eens rondgetamboerijnd werd op de Twitterpagina van de internationale organisatie. Heel patriarchaal allemaal, inderdaad! Kuch.