WOW! Zelfs Biden-fans vinden anti-Trump-show Jinek veel en veel te ver gaan in Democraten-verering: ‘Heel mager!’

Dat Eva Jinek en de naar zichzelf vernoemde talkshow bij RTL inzake de Amerikaanse presidentsverkiezingen op de hand van de Democraten zijn, is iets wat weinig mensen zullen betwisten. Maar opmerkelijk wordt nu wél dat zelfs Nederlanders met een sterke sympathie voor de partij van Joe Biden zich steeds sterker gaan ergeren aan die houding.

Het zal weinig mensen verrassen dat Eva Jinek, die de Amerikaanse nationaliteit bezit, deze verkiezingen vermoedelijk op Joe Biden gaat stemmen. Niet dat het uitmaakt: ze mag stemmen in Oklohoma – zeker geen swing state. Maar ze probeert dan maar wel de Nederlandse hearts and minds te veroveren voor de presidentskandidaat van de Democraten. Die pogingen waren eerder al te zien, toen ze tijdens een interview met Hillary Clinton de voorganger van Biden zowat snikkend in de armen viel en vertelde dat zij haar en haar man Bill verschrikkelijk aanbidt. Ze heeft zelfs foto’s van het echtpaar in huis staan.

Gisteren tijdens de uitzending van Jinek was die bevooroordeeldheid opnieuw te zien. Debatexpert Roderik van Grieken vond het allemaal weinig verhelderend. Op Twitter doet hij eerst zijn eigen politieke voorkeur uit de doeken: “Ik had graag gezien dat Pete Hoekstra een zware avond had gehad bij Jinek,” legt hij uit. Hoekstra is de door Trump aangewezen Amerikaanse ambassadeur in ons land. Die “zware avond” kwam echter niet, omdat Jinek tegenover hem Michiel Vos had opgesteld. Vos is de schoonzoon van de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en gezien die familiebanden altijd op de hand van de Democraten. Van Grieken: “Vos had niet meer dan een verbaal klapperpistool bij zich. 10x herhalen dat ‘de toon’ van Trump verwerpelijk is is wel heel mager.”

Ook Amerikawatcher Willem Post, die persoonlijk sympathieën koesters voor links, was niet zo te spreken over de uitzending. Evenals Van Grieken hekelde de commentator het feit dat ‘de toon’ centraal stond, en niet de inhoud van de verkiezingsstrijd. Post: “Hoopte dat discussie in deze verkiezingstijd meer zou gaan over Trump versus Biden Amerika. Toon van Trump? Ging niet over de inhoud. Ik bemoei me zelden met andere Amerika-watchers maar moest me even van het hart. Pelosi filmpje toen ambassadeur al weg was?”

Eerder deze wook liep hij te hoop tegen de chronische partijdigheid van de zogeheten Nederlandse Amerikakenners: “Amerika deskundige? Die behoort m.i. in de media zo goed mogelijk beide kanten te laten zien en uit te leggen. Feit en mening zijn nooit helemaal te scheiden maar je moet het wel proberen.”

En dus: “Uitleggen en dus geen activisme beoefenen! Daar zit vrijwel niemand op te wachten.”