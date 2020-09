Zie! Telegraaf-journo Wouter de Winther prijst Wilders en Baudet: ‘Rest laat kabinet fout op fout stapelen!’

De enige politici die bereid zijn om het kabinet flink onder druk te zetten in de coronacrisis zijn de PVV en Forum voor Democratie. De rest is bereid het kabinet-Rutte lekker te laten blunderen in deze zware crisis. Aldus de woorden van Telegraaf-commentator Wouter de Winther in Jinek gisteravond.

Het is in coronatijd modieus geworden om Lodewijk Asscher te prijzen, omdat de PvdA-leider zo goed oppositie zou voeren tegen het kabinet. Wel een beetje kritisch, maar niet té. Wel zeggen dat er meer getest moet worden, maar niet met z’n vuist op tafel slaan. Eloquent overkomen, maar geen échte alternatieve visie daar tegenover zetten.

Iemand die echter niet in die val trapt, is Telegraaf-journalist Wouter de Winther. Hij mocht gisteren bij Jinek aanschuiven om even de nieren te proeven van die alom bejubelde PvdA-baas. Want waar Asscher een koning is in het plaatsen van kanttekeningen, is hij niet bereid om ministers de ultieme consequentie boven het hoofd te hangen. Zo werd minister Grapperhaus na het schenden van coronaregels op zijn bruiloft niet weggestuurd. Alleen PVV-leider Wilders en Forum voor Democratie-aanvoerde Thierry Baudet durfden het aan een motie van wantrouwen in te dienen. De nu aan tafel breedsprekende Asscher niet.

De Winther had dan ook een snoeihard oordeel klaar voor die non-actie van Asscher en al die andere partijleiders: “Als je zo de wedstrijd ingaat, dan heeft het kabinet in feite vrijspel. Dan is er af en toe misschien een vervelend debat, maar dan wordt er uiteindelijk toch niet afgerekend.”

Dat is dus een flinke pats van De Winther, die Asscher aanspoort om non-valeur Hugo de Jonge eens het perspectief van aftreden voor te houden. De man blijft hoge verwachtingen scheppen en maakt die niet waar. Nou, Lo. Je weet dus wat je te doen staat.